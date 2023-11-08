立冬開喝！7-11今起濃萃美式買11送11　全家拿鐵「買2送1可寄杯」

立冬進補！家樂福雙11「火鍋買1送1」　全聯薑母鴨、羊肉爐189元

▲立冬進補養身，台灣人最愛吃羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨，家樂福祭出火鍋湯底買1送1，全聯開賣薑母鴨、羊肉爐189元。（示意圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）
▲立冬進補養身，台灣人最愛吃羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨，家樂福祭出火鍋湯底買1送1，全聯開賣薑母鴨、羊肉爐189元。（示意圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）

記者黃韻文／綜合報導

今天是立冬，民眾習慣吃羊肉爐、薑母鴨進補，連麻油雞小吃店都會大排長龍。如果不想人擠人，不妨買回家自己煮，家樂福祭出火鍋系列（湯底、鍋物）買1送1；全聯則和米其林入選餐廳聯名，推出麻油雞、薑母鴨兩款新鍋物，限時每鍋189元。

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雙11戰局白熱化，家樂福今（8）日起正式進入黃金周，線上購物祭出雙11特價商品，包括加1元多1件、11專區（11元、111元、1111元），實體量販、超市也有雙11特惠商品，《NOWnews》整理亮點一次看。

🟡家樂福量販／超市

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐298元，任選買1送1、平均每包149元

▲達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1、平均每包149元。（圖／家樂福提供）
▲達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1、平均每包149元。（圖／家樂福提供）
◾曾蒙牛牛肉麵紅燒／清燉 500克199元，買1送1、平均每包100元

◾阿華田巧克力麥芽堅果烤穀麥250克250元，買1送1，平均每件125元

◾工作日誌濾掛咖啡系列8入159元，買1送1、平均每盒80元

◾G JL LPMCL12 3合1TPE快充充電線329元，買1送1、平均每件165元

◾KEYWAY滑輪整理箱85公升399元，買1送1、平均每件200元

◾可調腰圍加厚長褲599元，買1送1、平均300元

◾Oral-B亮白淨升新睿組PRO500附8刷頭，原價3998元、特價999元，約2.5折

◾ATUNG無轉盤微波爐TMO-F25MB，原價3790元、特價2988元，約7.5折

◾HERAN禾聯液晶智慧聯網UHD液晶顯示器HD-55YF7N7，原價2萬1700元、特價1萬5700元

▲滑輪整理箱85公升買1送1、平均每件200元。（圖／家樂福提供）
▲滑輪整理箱85公升買1送1、平均每件200元。（圖／家樂福提供）
迎接立冬節氣，全聯美味堂則推和米其林入選餐廳、台中名店「膳馨民間創作料理」聯名，推出麻油雞、薑母鴨兩款新鍋物，即起至11月23日限時每鍋189元。

另一款美味堂台味鍋物藥膳羊肉爐，還附上特調豆腐乳醬，彷彿一秒來到羊肉爐街邊店，11月30日前享優惠價179元。預計11月底再推出新鍋物黃金蟲草雞，去年熱賣上萬盒的花旗蔘燉雞湯也回歸了，即起至11月16日期間特價179元。

▲全聯和米其林入選餐廳「膳馨」聯名開賣麻油雞、薑母鴨189元。（圖／業者提供）
▲全聯和米其林入選餐廳「膳馨」聯名開賣麻油雞、薑母鴨189元。（圖／業者提供）

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