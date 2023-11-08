立冬進補！家樂福雙11「火鍋買1送1」　全聯薑母鴨、羊肉爐189元

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🟡家樂福量販／超市
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐298元，任選買1送1、平均每包149元
◾曾蒙牛牛肉麵紅燒／清燉 500克199元，買1送1、平均每包100元
◾阿華田巧克力麥芽堅果烤穀麥250克250元，買1送1，平均每件125元
◾工作日誌濾掛咖啡系列8入159元，買1送1、平均每盒80元
◾G JL LPMCL12 3合1TPE快充充電線329元，買1送1、平均每件165元
◾KEYWAY滑輪整理箱85公升399元，買1送1、平均每件200元
◾可調腰圍加厚長褲599元，買1送1、平均300元
◾Oral-B亮白淨升新睿組PRO500附8刷頭，原價3998元、特價999元，約2.5折
◾ATUNG無轉盤微波爐TMO-F25MB，原價3790元、特價2988元，約7.5折
◾HERAN禾聯液晶智慧聯網UHD液晶顯示器HD-55YF7N7，原價2萬1700元、特價1萬5700元
迎接立冬節氣，全聯美味堂則推和米其林入選餐廳、台中名店「膳馨民間創作料理」聯名，推出麻油雞、薑母鴨兩款新鍋物，即起至11月23日限時每鍋189元。
另一款美味堂台味鍋物藥膳羊肉爐，還附上特調豆腐乳醬，彷彿一秒來到羊肉爐街邊店，11月30日前享優惠價179元。預計11月底再推出新鍋物黃金蟲草雞，去年熱賣上萬盒的花旗蔘燉雞湯也回歸了，即起至11月16日期間特價179元。