肯德基爺爺瘋了！雙11優惠代碼一次看　333元「6炸雞+6蛋撻」爽嗑

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📍「40426」可以買到兩顆蛋撻、地瓜球以及一杯小杯飲料。
🟡111元輕量級套組
📍「40583」美式煙燻咔啦脆雞堡+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。
📍「40584」咔啦脆雞X2+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。
📍「40585」青花脆咔啦脆雞堡+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。
🟡200元內划算套餐
📍「40533」售價149元，咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+小杯無糖綠。
📍「40484」售價149元，紐奧良烤雞腿堡+4塊上校雞塊+原味蛋撻+小杯百事可樂。
📍「40534」售價169元，花生熔岩咔啦脆雞堡+香酥脆薯+原味蛋撻+小杯百事可樂。
🟡桶餐分享組合
📍「40451」售價269元，咔啦脆雞X5+小杯無糖茉莉綠茶X2。
📍「40558」售價299元，咔啦脆雞X5+原味蛋撻X2+小杯無糖茉莉綠茶X2。
📍「40586」售價333元，咔啦脆雞X6+原味蛋撻X6
📍「40587」售價333元，咔啦雞腿堡+紐奧良烤雞腿堡+花生熔岩咔啦脆雞堡+原味蛋撻X2+一瓶可樂
📍「50390」售價399元，咔啦脆雞X4+原味蛋撻X6+香酥脆薯大+4塊上校雞塊+百事可樂中杯X2
而除了肯德基之外，其他速食店也陸續推出雙11優惠，詳情請參閱「雙11達美樂「7款披薩111元」明起搶3天！必勝客、拿坡里買一送一」，披薩炸雞通通有，讓速食陪你度過不孤單的雙11。