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肯德基爺爺瘋了！雙11優惠代碼一次看　333元「6炸雞+6蛋撻」爽嗑

▲速食店肯德基雙11優惠開跑，近日被網友發現已經搶先一步開始祭出優惠碼，如果到點餐機輸入優惠碼的話，就有超殺優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲速食店肯德基雙11優惠開跑，近日被網友發現已經搶先一步開始祭出優惠碼，如果到點餐機輸入優惠碼的話，就有超殺優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

雙11即將到來，各大通路都開始進行超殺優惠、特價啦！速食店肯德基近日被網友發現已經搶先一步開始祭出優惠碼，如果到點餐機輸入優惠碼的話，就可以用幾乎是半價的價格爽吃肯德基，最近最夯的就是69元套組「兩顆蛋撻+地瓜球+飲料」；另外就是即將開賣的「6炸雞+6蛋撻」只要333元，不少肯德基鐵粉都直呼「肯德基爺爺瘋啦！」原價684元直接砍對半！《NOWnews》也特別整理肯德基這次雙11的優惠代碼，一文帶你了解開吃。

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🟡69元點心套組

📍「40426」可以買到兩顆蛋、地瓜球以及一杯小杯飲料。

▲肯德基萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基最近優惠代碼「40426」，69元可以吃到兩顆原價90元的蛋撻，而且還送小杯飲料及地瓜球。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡111元輕量級套組

📍「40583」美式煙燻咔啦脆雞堡+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。
📍「40584」咔啦脆雞X2+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。
📍「40585」青花脆咔啦脆雞堡+原味蛋撻+小杯冰檸檬紅茶。

🟡200元內划算套餐

📍「40533」售價149元，咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+小杯無糖綠。
📍「40484」售價149元，紐奧良烤雞腿堡+4塊上校雞塊+原味蛋撻+小杯百事可樂。
📍「40534」售價169元，花生熔岩咔啦脆雞堡+香酥脆薯+原味蛋撻+小杯百事可樂。

▲雙11肯德基推出大量優惠代碼，幾乎都是5折甚至更便宜，記住代碼開吃炸雞、蛋塔。（圖/肯德基官網）
▲雙11肯德基推出大量優惠代碼，幾乎都是5折甚至更便宜，記住代碼開吃炸雞、蛋撻。（圖/肯德基官網）
🟡桶餐分享組合

📍「40451」售價269元，咔啦脆雞X5+小杯無糖茉莉綠茶X2。
📍「40558」售價299元，咔啦脆雞X5+原味蛋撻X2+小杯無糖茉莉綠茶X2。
📍「40586」售價333元，咔啦脆雞X6+原味蛋撻X6
📍「40587」售價333元，咔啦雞腿堡+紐奧良烤雞腿堡+花生熔岩咔啦脆雞堡+原味蛋撻X2+一瓶可樂
📍「50390」售價399元，咔啦脆雞X4+原味蛋撻X6+香酥脆薯大+4塊上校雞塊+百事可樂中杯X2

而除了肯德基之外，其他速食店也陸續推出雙11優惠，詳情請參閱「雙11達美樂「7款披薩111元」明起搶3天！必勝客、拿坡里買一送一」，披薩炸雞通通有，讓速食陪你度過不孤單的雙11。

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