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台北市近7成新建案單價破百萬　100至149萬成主流！這4區低於93萬

▲台北市近7成銷售中的新建案每坪開價破100萬元，只剩內湖、文山、萬華與北投4區，新建案開價低於93萬元。（圖／住展雜誌提供）
▲台北市近7成銷售中的新建案每坪開價破100萬元，只剩內湖、文山、萬華與北投4區，新建案開價低於93萬元。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市房價回不去了！根據住展雜誌統計，今年10月底時，近7成台北市銷售中新建案，平均開價超過每坪100萬元，使台北市全區新建案平均開價來到每坪122.9萬元，較去年同期上漲約3.3萬元，年增幅2.76％。12行政區中只剩內湖、文山、萬華與北投4區，新建案開價介於每坪80.2萬至92.8萬元間。

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住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管從平均開價來看，內湖、文山、萬華及北投的建案價位相對低，不過包括內湖四期及五期、萬華捷運西門站周邊、北投北士科園區等，進場建案的開價都早已超過100萬元／坪。

▲台北建案開價分布圖。（圖／住展雜誌提供）
▲台北建案開價分布圖。（圖／住展雜誌提供）
北市每10個建案 6個開價破百萬

統計歷年10月底台北市銷售中新建案開價分布， 2020年北市每坪開價破百萬建案占比為41.8％，2021年占比來到45.2％，2022年占比大幅成長15.4個百分點，來到60.6％，今年占比再上升8.8個百分點，為69.4％，顯示目前北市每10個建案中，就有6個建案的平均開價超過100萬元／坪。

近四年間，每坪平均開價200萬元以上的建案，約占北市整體市場2.3％至3.9％；開價介於150～199萬元的建案占比，2020年為11.3％，今年攀升至21.3％；開價介於100～149萬元的建案占比，2021年曾下滑至27.7％，不過2022年便上升至39.4％，並在今年10月來到45％，顯示100～149萬元是當前北市建案開價主流範圍。

至於每坪平均開價99萬元以下的建案占比，2020年達58.2％，2021年下滑至54.8％，2022年占比僅39.4％，今年10月更只剩下30.6％，四年間大減27.6個百分點。

成采錡表示，北市開價99萬元以下的建案占比迅速下滑，原因除新建案基於成本、行情考量，調升開價外，還包括每坪開價低於百萬元的建案，多數擁有相對低單價優勢，因此就算目前北市整體市況不佳，這類親民價新建案只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。

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