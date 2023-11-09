台北市近7成新建案單價破百萬　100至149萬成主流！這4區低於93萬

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北市每10個建案 6個開價破百萬
統計歷年10月底台北市銷售中新建案開價分布， 2020年北市每坪開價破百萬建案占比為41.8％，2021年占比來到45.2％，2022年占比大幅成長15.4個百分點，來到60.6％，今年占比再上升8.8個百分點，為69.4％，顯示目前北市每10個建案中，就有6個建案的平均開價超過100萬元／坪。
近四年間，每坪平均開價200萬元以上的建案，約占北市整體市場2.3％至3.9％；開價介於150～199萬元的建案占比，2020年為11.3％，今年攀升至21.3％；開價介於100～149萬元的建案占比，2021年曾下滑至27.7％，不過2022年便上升至39.4％，並在今年10月來到45％，顯示100～149萬元是當前北市建案開價主流範圍。
至於每坪平均開價99萬元以下的建案占比，2020年達58.2％，2021年下滑至54.8％，2022年占比僅39.4％，今年10月更只剩下30.6％，四年間大減27.6個百分點。
成采錡表示，北市開價99萬元以下的建案占比迅速下滑，原因除新建案基於成本、行情考量，調升開價外，還包括每坪開價低於百萬元的建案，多數擁有相對低單價優勢，因此就算目前北市整體市況不佳，這類親民價新建案只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。
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