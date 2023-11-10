郭台銘連署站撤出新店！郭爸爸21萬「店租王」成絕響 房東新價曝
鴻海創辦人郭台銘與搭檔賴佩霞力拚總統連署，本月初向中選會遞交103萬6778份連署書，遠超30萬份門檻。郭台銘連署站也功成身退，當中實價揭露月租金高達21萬元的郭台銘新店連署站，以每坪單價7415元，創近4年新店最高價紀錄，不過目前正在撤出，2樓外牆也掛起招租廣告，據悉1+2樓開價17萬元招租中。
記者徐銘穗/綜合報導
實價揭露，位在新店中正路上的郭台銘新店連署站，今年9月以21萬元出租，租期為9月23日至11月22日，總評數28.33坪，換算租金單價每坪為7415元，是近4年來新店最高價，也是實價以來歷史次高價。除1樓連署站外，2樓同步也以4萬元出租，租期同樣是2個月，1樓加2樓租金總計25萬元。
據了解，郭台銘新店連署站前身為7-11，當時月租金18萬元，後因對面新開全家便利商店，租約到期後選擇搬走。隨後被郭台銘團隊選定當連署站，以21萬元高價短租2個月，如今再重新釋出，1樓加2樓房東開價17萬元招租，總坪數達56.66坪，換算每坪單價約3000元，是周邊店面行情價。
大家房屋企畫研究室總監郎美囡受訪指出，該店面介於三民路、北新路中間，周邊商家與住家多，不過消費主力以在地客為主，每坪租金普遍落在2000~4000元，超過7000千元確實高出行情不少，因短租或有急迫需求，才能拉高價格。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。