▲扭轉洗腎王國名號！　「腎臟病篩檢」助你養出一顆陪自己到老的腎

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免費腎臟病篩檢活動 出發前往桃園中壢腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師表示，基金會自成立以來，便持續不間斷的舉辦腎臟病篩檢暨衛教講座活動，為的就是提高國人對於腎臟病的認知，讓大家能夠即早發現，即早治療，避免腎臟病惡化到需要洗腎的狀況。
此次為提升桃園中壢地區居民腎臟病的認知度，推動「為愛而腎」腎臟病防治宣導服務計畫。腎臟病防治基金會表示，線上報名才剛開放沒幾天就報名額滿了，顯示出桃園中壢地區的居民非常重視自己的身體健康。這個篩檢活動除了檢驗腎臟功能，也包含了血糖、血壓、尿酸、體組成檢測等與慢性腎臟病息息相關的項目。篩檢完成之後，由臺北醫學大學新國民醫院許永和院長、腎臟病防治基金會營運長吳苡璉，為民眾仔細講解腎臟知識。
多元透析照護模式 積極成立腹膜透析中心臺北醫學大學新國民醫院對腎臟醫療領域著力頗深，血液透析中心為血液透析病人提供長期穩定及先進的精準透析醫療照顧，並積極成立腹膜透析中心，提供多元的透析照護模式。
新國民醫院院長許永和醫師同時也是台灣腎臟醫學會秘書長直言，身為腎臟科醫師應該將推動腹膜透析視為職志之一，提供病人充分選擇的機會，讓病人無需一週得到院三次，每次被固定於床上四個小時，打亂整個生活步調。當病人經過訓練可自行於家中執行腹膜透析，對於病人的生活是全然不同的樣貌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59851
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