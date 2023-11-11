《進擊的巨人》彩蛋狂！艾連米卡莎屍體埋一起　老阿爾敏又跑最後

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以下有巨雷，慎入！！！
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大結局艾連「獻出心臟」犧牲，米卡莎把艾連埋在幼時大家睡午覺、玩耍的山丘樹下，米卡莎老後死去，墓碑也立在艾連旁邊，年邁的阿爾敏不時會到山丘探望2位老友，這些都出現在結局片尾，觀眾要非常仔細看才能發現。
事實上，艾連、米卡莎、阿爾敏從小玩在一起，兒時他們跑向山丘，阿爾敏總是跑最後一名；現在連過世也是倒數，觀眾難過表示：「阿爾敏一定會說，你們又把我拋在後面了！」其他網友也希望阿爾敏離世後的墓碑能葬在艾連、米卡莎旁邊，「3人一起在地獄中相見」。
事實上，早在2013年4月6日10年前的首播開頭，作者諫山創就已預告過艾連「結局」，他的長眠地就是從小愛睡午覺的那座山丘樹下，第一集取名為「給2000年後的你」，最後一集則是取名「朝向山丘上的大樹而去」，套路滿滿，功力強大。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。
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