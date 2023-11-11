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《進擊的巨人》彩蛋狂！艾連米卡莎屍體埋一起　老阿爾敏又跑最後

▲《進擊的巨人》彩蛋超強大，艾連、米卡莎的墓碑放一起，剩老阿爾敏活著。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人》彩蛋超強大，艾連、米卡莎的墓碑放一起，剩老阿爾敏活著。（圖／進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名電視動畫《進擊的巨人》11月5日播出大結局《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》，除了正片內容，結尾彩蛋更是感人又驚喜，艾連、米卡莎相繼離世剩下阿爾敏活著，畫面呼應3人幼時跑向山丘大樹時的畫面，「阿爾敏你又跑最後一個了」，逼哭觀眾。

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▲完結篇不斷出現艾連的「時空世界」。（圖／進擊的巨人X）
▲艾連、阿爾敏生前約定「地獄再相會」。（圖／進擊的巨人X）
大結局艾連「獻出心臟」犧牲，米卡莎把艾連埋在幼時大家睡午覺、玩耍的山丘樹下，米卡莎老後死去，墓碑也立在艾連旁邊，年邁的阿爾敏不時會到山丘探望2位老友，這些都出現在結局片尾，觀眾要非常仔細看才能發現。

事實上，艾連、米卡莎、阿爾敏從小玩在一起，兒時他們跑向山丘，阿爾敏總是跑最後一名；現在連過世也是倒數，觀眾難過表示：「阿爾敏一定會說，你們又把我拋在後面了！」其他網友也希望阿爾敏離世後的墓碑能葬在艾連、米卡莎旁邊，「3人一起在地獄中相見」。

事實上，早在2013年4月6日10年前的首播開頭，作者諫山創就已預告過艾連「結局」，他的長眠地就是從小愛睡午覺的那座山丘樹下，第一集取名為「給2000年後的你」，最後一集則是取名「朝向山丘上的大樹而去」，套路滿滿，功力強大。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。

▲艾連死後葬在山丘樹下。（圖／翻攝X）
▲艾連死後葬在山丘樹下。（圖／翻攝X）
▲米卡莎過世後，墓碑立在旁邊。（圖／翻攝X）
▲米卡莎過世後，墓碑立在旁邊。（圖／翻攝X）
▲總是跑最後的阿爾敏，去山上探望艾連、米卡莎。（圖／翻攝X）
▲總是跑最後的阿爾敏，去山上探望艾連、米卡莎。（圖／翻攝X）
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