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麥當勞今起「雞塊買4送4」！金黃地瓜條買一送一　漢堡王送小華堡

▲麥當勞全新APP全球版上線優惠，今起「4塊麥克雞塊買一送一」；歡樂送金黃地瓜條等5款「買一送一」倒數2天。漢堡王華堡日輸入優惠代碼「免費送小華堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞全新APP全球版上線優惠，今起「4塊麥克雞塊買一送一」；歡樂送金黃地瓜條等5款「買一送一」倒數2天。漢堡王華堡日輸入優惠代碼「免費送小華堡」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞全新APP全球版上線優惠還沒完，今（13）日起推出「4塊麥克雞塊買一送一」好康；麥當勞歡樂送金黃地瓜條、勁辣香鷄翅等5款「買一送一」倒數2天。漢堡王華堡日輸入優惠代碼「免費送小華堡」。

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📌麥當勞今起「雞塊買4送4」！歡樂送金黃地瓜條等5款「買一送一」
慶祝麥當勞全新APP全球版上線，11月13日至11月19日再祭出「4塊麥克鷄塊買一送一」！消費掃QR code，不限支付方式與金額，不管是現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等，每1元都能賺M Point點數1點，連歡樂送網路訂餐也能賺；累積點數後就能免費兌換指定產品。

▲麥當勞的麥克雞塊圈粉無數。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版上線，大推「買一送一」優惠；今起「雞塊買4送4」。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞歡樂送即日起至11月14日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「FREE」，即享4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤（冰/熱）買一送一（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數。

▲漢堡是指以麵包夾起肉排這款食物，發源自德國的漢堡，但是漢堡排的起源卻可追朔自早期的蒙古。（圖／資料照，漢堡王提供）
▲漢堡王華堡日輸入優惠代碼「免費送小華堡」！11月還可加價升級「五吋華堡只要20元」。（圖／資料照，漢堡王提供）
📌漢堡王華堡日！輸入優惠代碼「免費送小華堡」
漢堡王每月華堡日，即日起開放預訂，11月15日於全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外），外帶華堡系列套餐，輸入優惠代碼「LOVEBK」免費送小華堡一顆；輸入優惠代碼「BKWP20」，加價升級「五吋華堡只要20元」。提醒大家，活動指定餐點：華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。

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