麥當勞今起「雞塊買4送4」！金黃地瓜條買一送一　漢堡王送小華堡

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慶祝麥當勞全新APP全球版上線，11月13日至11月19日再祭出「4塊麥克鷄塊買一送一」！消費掃QR code，不限支付方式與金額，不管是現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等，每1元都能賺M Point點數1點，連歡樂送網路訂餐也能賺；累積點數後就能免費兌換指定產品。
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📌漢堡王華堡日！輸入優惠代碼「免費送小華堡」
漢堡王每月華堡日，即日起開放預訂，11月15日於全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外），外帶華堡系列套餐，輸入優惠代碼「LOVEBK」免費送小華堡一顆；輸入優惠代碼「BKWP20」，加價升級「五吋華堡只要20元」。提醒大家，活動指定餐點：華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。