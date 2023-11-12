麥當勞送小薯！肯德基、必勝客買一送一　雙11後5大優惠一次整理

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麥當勞APP全球版雙11加碼了！雙11當週有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪碧7款「買一送一」優惠。即日起至11月12日，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；或者購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、或小杯玉米湯。
📌肯德基：7款「買一送一」！「6炸雞＋6蛋撻」333元
肯德基即日起至11月13日開戰雙11優惠！香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
即日起至11月13日於肯德基官網開始販售「333元超值狂歡組」，優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」大吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」也只要333元。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」 加碼「買一送二」
雙11必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。
即日起至11月13日祭出第二波雙11優惠，官網買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。
新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370
📌拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」 「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月12日，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元（原價709元，下殺64折），而且外帶、內用都可享優惠；再加碼即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
📌呱呱包11元！頂呱呱「買一送一」 6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱即日起至11月15日，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。
活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。
即日起至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）X2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。