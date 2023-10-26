麥當勞APP全球版上線！大薯、麥克雞塊「8款買一送一」優惠懶人包
麥當勞全新APP全球版今天10月26日正式上線！《NOWnews今日新聞》幫大家整理「大薯買一送一」、麥克雞塊「買4送4」等8款優惠懶人包，同時曝光全新會員回饋，每週都送優惠券，而且不限支付方式，每1元連歡樂送都能賺點數M Point；再加碼歡樂送優惠代碼「FREE」爽吃5款「買一送一」好康。而Mister Donut慶祝萬聖節祭出「10入299元」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞全新APP全球版總算來了！今天10月26日下午3點正式上線，在App Store、Google Play開放下載，消費者只要下載一次並完成e-mail註冊，就能享有會員專屬優惠與回饋，而且可在全球麥當勞65個已推出的市場使用，等於出國也能吃得到當地優惠！而且官方表示，「優惠券週週送，自助點餐機也能用！」每週打開都能看多張數位優惠券與回饋券，在麥當勞餐廳櫃台、現場自助點餐機及得來速都能使用。
只要在麥當勞餐廳消費掃QR code，不限支付方式與金額，不管是現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等，每1元都能賺M Point點數1點，連歡樂送網路訂餐也能賺；累積點數後就能免費兌換指定產品。台灣麥當勞還透露，「預定於明年推出眾所期待的『手機點餐自取』功能」。
📌麥當勞APP全球版上線！大薯、麥克雞塊「8款買一送一」優惠
◾️10月26日至11月1日：「大薯買一送一」及「中杯可口可樂買一送一」優惠券。
◾️10月30日至11月5日：「經典那堤（冰/熱）買一送一」 等優惠券。
◾️11月6日至11月12日：「金黃地瓜條買一送一」及「經典美式（冰/熱）買一送一」。
◾️11月8日至11月21日：於麥當勞餐廳消費及歡樂送網路訂餐，同享M Point兩倍送。
◾️11月13日至11月19日：「4塊麥克鷄塊買一送一」。
📌麥當勞歡樂送優惠代碼「FREE」！5款「買一送一」
麥當勞歡樂送即日起至11月14日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「FREE」，即享4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤（冰/熱）買ㄧ送一（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；而且今天下午3點起，於歡樂送網路訂餐並登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，就可享消費賺M Point累積點數。
另外，Mister Donut不只應景萬聖節，推出搞怪可愛的萌物甜甜圈，期間限定6款萌怪甜甜圈，藍莓優格幽靈、焦糖獨眼波堤及南瓜巧貝等小怪物，10月27日至10月30日，還祭出「10入甜甜圈299元」優惠，換算下來，平均一顆甜甜圈30元有找；還可搭配「哞~草莓牛奶」等現做飲品，可享「第2件5折」優惠！