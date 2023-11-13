老婦住大樓「搭電梯樓層全按」！鄰居不懂用途 房東貼紙條讚爆
許多公寓因為要爬樓梯，且通常都非常老舊，因此讓電梯大樓在近幾年成為買房族的新寵。然而有住在電梯大樓的人都知道，搭電梯時只要按到自己想去的樓層就可以，但有網友卻分享遇見有鄰居老奶奶在搭電梯的時候，總是會按下所有樓層的電梯按鈕，讓她感到非常疑惑，釐清真相後，房東也在電梯內加裝公告，讓不少人大讚暖心！
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友住在電梯大樓，在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，某一天在搭電梯的時候，看到一位有年紀的老奶奶，結果她進電梯之後把每個樓層都給按了一次，然後才看著我說「哎呀對不起！我忘記我家住在幾樓了」，而該住戶也非常暖心的說會陪奶奶找到她居住的樓層。
事後該住戶也將此事告知房東，後來該住戶搭電梯的時候，發現電梯裡面多了一個公告，上面寫著「各位住戶好，請不要撕掉紅色小紙片，這是在幫助一位阿嬤回家」，讓她相當感激房東的作為，直言「一個小小的舉動就能讓人感到暖心」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有些人是在大樓電梯有爭執，結果這卻是這麼暖心的故事」、「推好心住戶、房東！你們真的超棒的」、「上次社區也突然有個樓層被紅色膠帶框起來耶！原來是這樣啊！太暖了」、「但也要記得跟阿嬤說，不曉得她認不認識字，真的感謝你們的暖心」。