築間、馬辣蔬果農藥超標！專家曝洗水果「2動作NG」：毒全吃進肚

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對此，「無毒教母」譚敦慈曾點出清洗水果兩大迷思，很多人以為洗水果加鹽巴比較乾淨，譚敦慈強調：「千萬不要加鹽巴，因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」不僅不要放鹽巴，還有人會慎重的加入「醋」或是「小蘇打」，這些都讓她搖頭，「香港大學有做過研究，加入醋、小蘇打反而會讓酸性或是鹼性的農藥附著上去，難以清潔蔬果裡的農業，適得其反。」
譚敦慈也指出，不是每種水果都需要用流動的水洗，基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可。她以比較嬌嫩的葡萄、櫻桃來舉例，「葡萄剪下放入水盆後，上方用廚房紙巾蓋著，並用來回手滑動，等於是用搓洗的方式清潔，也能增加接觸面積，讓每顆都能洗到。」
此外，葡萄外面的白色粉末是果粉，無毒不必擔心。唯獨需要流動水清洗的水果就是「草莓」，用約莫一根竹筷的水流量，清洗12至15分鐘即可。
最後，譚敦慈也分享洗水果的神祕小物就是「洗臉刷」，而洗水果的方式非常簡單，先把今天要吃的水果全部放進水盆內先用清水沖洗一遍，接著用「洗臉刷」刷洗一下後，再沖水清潔，之後瀝乾放冰箱就好。使用「洗臉刷」當水果清潔刷主要原因，在於材質相較於牙刷更柔軟，比較不會刷傷水果。
此外，家中的芭樂、蘋果通常都是刷洗過後就直接吃了，有些人會擔心蘋果上面有農藥會影響健康，譚敦慈表示，蘋果外皮的「槲皮素」對於身體是好的，不用擔心！相反的，別以為香蕉直接剝皮就能吃，她建議香蕉也要記得清洗後再吃，以免不慎吃進去落塵。