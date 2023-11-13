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築間、馬辣蔬果農藥超標！專家曝洗水果「2動作NG」：毒全吃進肚

▲「無毒教母」譚敦慈指出，很多人以為清洗水果需要加鹽巴或是流動水才乾淨，但反而有可能因此將農藥吞下肚。（示意圖／取自pixabay）
▲「無毒教母」譚敦慈指出，很多人以為清洗水果需要加鹽巴或是流動水才乾淨，但反而有可能因此將農藥吞下肚。（示意圖／取自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

衛福部食藥署今（13）日公布「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」結果，總計檢出80件農產品農藥超標、不符規定，其中包括築間、有之和牛、千葉火鍋、馬辣等多間知名火鍋業者，讓許多人更重視食安問題。而擁有「無毒教母」封號的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就曾指出，很多人以為清洗水果需要加鹽巴才乾淨，她搖頭破除迷思直呼：「千萬不要啊！因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」 

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依據食藥署公布的違規清單，築間基隆南榮店的青江菜遭檢出農藥克凡派殘留超標、有之和牛竹北享平方店的青蔥遭檢出不得殘留的農藥賽氟滅、千葉火鍋臺東尊爵館的紅鳳菜遭檢出賓克隆、陶斯松、賽洛寧等3種農藥使用違規，馬辣的綠無籽葡萄遭檢出芬普尼不符合使用規範。 

對此，「無毒教母」譚敦慈曾點出清洗水果兩大迷思，很多人以為洗水果加鹽巴比較乾淨，譚敦慈強調：「千萬不要加鹽巴，因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」不僅不要放鹽巴，還有人會慎重的加入「醋」或是「小蘇打」，這些都讓她搖頭，「香港大學有做過研究，加入醋、小蘇打反而會讓酸性或是鹼性的農藥附著上去，難以清潔蔬果裡的農業，適得其反。」 

譚敦慈也指出，不是每種水果都需要用流動的水洗，基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可。她以比較嬌嫩的葡萄、櫻桃來舉例，「葡萄剪下放入水盆後，上方用廚房紙巾蓋著，並用來回手滑動，等於是用搓洗的方式清潔，也能增加接觸面積，讓每顆都能洗到。」

此外，葡萄外面的白色粉末是果粉，無毒不必擔心。唯獨需要流動水清洗的水果就是「草莓」，用約莫一根竹筷的水流量，清洗12至15分鐘即可。 

▲譚敦慈指出，不是每種水果都需要用流動的水洗，基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可。（示意圖／取自pixabay）
▲譚敦慈指出，不是每種水果都需要用流動的水洗，基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可。（示意圖／取自pixabay）
最後，譚敦慈也分享洗水果的神祕小物就是「洗臉刷」，而洗水果的方式非常簡單，先把今天要吃的水果全部放進水盆內先用清水沖洗一遍，接著用「洗臉刷」刷洗一下後，再沖水清潔，之後瀝乾放冰箱就好。使用「洗臉刷」當水果清潔刷主要原因，在於材質相較於牙刷更柔軟，比較不會刷傷水果。 

此外，家中的芭樂、蘋果通常都是刷洗過後就直接吃了，有些人會擔心蘋果上面有農藥會影響健康，譚敦慈表示，蘋果外皮的「槲皮素」對於身體是好的，不用擔心！相反的，別以為香蕉直接剝皮就能吃，她建議香蕉也要記得清洗後再吃，以免不慎吃進去落塵。 

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