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林保怡《白日之下》侵犯弱智女！變態院長抱怨遭排擠：沒人理我

▲林保怡（左圖）在電影《白日之下》中演出侵犯弱智女劇情，飾演變態院長的他透露，在片場大家都刻意與他疏遠。（圖／双喜）
▲林保怡（左圖）在電影《白日之下》中演出侵犯弱智女劇情，飾演變態院長的他透露，在片場大家都刻意與他疏遠。（圖／双喜）

記者黃雅琪／台北－香港連線報導

爾冬陞監製、簡君晉自編自導的電影《白日之下》，找來林保怡演出療養院邪惡院長，今（13）日接受台灣媒體連線訪問表示，在片場大家認真投入角色因此避免與他交談，整天都待在房間內獨處：「除了導演編劇，現場沒有人跟我說話，真的是一眼都不看我！」林保怡演出侵犯梁雍婷（飾中度弱智院友黃小鈴）的戲，細心設計「自然發生」橋段，獲提名金馬男配角獎呼聲高。

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▲林保怡（中）在電影《白日之下》中演出變態院長。（圖／双喜）
▲林保怡（中）在電影《白日之下》中演出變態院長。（圖／双喜）
林保怡在片中演出療養院院長，回想角色孕育的過程，說院長這個角色根本就是「魔鬼」，而且是他演藝生涯中最討厭的角色，但他樂於嘗試沒有挑戰過的角色類型，內心在揣摩這個人的想法便是「壞人不會覺得自己是壞人」，所以他上戲前都會梳理這個角色：「我演出院長一定要覺得自己是好的，如果沒有我的話他們其他人都要流落街頭，我是從這個出發點去演出的。」

▲林保怡在電影《白日之下》中演出變態院長，為精準呈現角色外型，光是上戲前的妝髮時間就要花上1小時設計。（圖／双喜）
▲林保怡在電影《白日之下》中演出變態院長，為精準呈現角色外型，光是上戲前的妝髮時間就要花上1小時設計。（圖／双喜）
為了揣摩患有「弱視」的院長角色，林保怡開拍前先與弱視朋友互動、用餐，仔細觀察他們的生活日常行為；在外型的事前準備上，林保怡說自己光是處理長頭髮和邋遢的鬍子就要花上1個小時，因為導演希望院長角色看起來胖一些，沒有足夠時間增胖的林保怡，還裝上「假肚子」讓自己有小腹，和本人外型落差極大。

▲林保怡憑電影《白日之下》獲金馬提名男配角獎，卻因照顧長輩不克來台參與頒獎典禮。（圖／双喜）
▲林保怡憑電影《白日之下》獲金馬提名男配角獎，卻因照顧長輩不克來台參與頒獎典禮。（圖／双喜）
與梁雍婷演出的「侵犯劇情」成為全片高潮，林保怡笑說最後一天拍攝時，梁雍婷還帶了兩個經紀人一起出席；當初看完劇本、對戲後，林保怡希望導演拍得隱晦一些，所以設計幫梁雍婷剪指甲、掏耳朵等親密的互動，他希望能給觀眾有邏輯性的自然而然發生。

林保怡憑藉《白日之下》成功入圍金馬獎最佳男配角，提到在公佈名單前其實就有很多消息跟他說提名機會大，但真的收到入圍通知還是讓他很激動，手機祝賀訊息整天響不停，讓他感覺自己已經得獎了！外出買菜店員還因此主動給折扣。還未在電影拿過獎的林保怡說：「在香港的第一部電影可以拿獎，我當然ok，就給我吧！」他因為要照顧家人，此次無法來台參與金馬盛會。《白日之下》11月17日全台上映。 

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