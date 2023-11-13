林保怡《白日之下》侵犯弱智女！變態院長抱怨遭排擠：沒人理我

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為了揣摩患有「弱視」的院長角色，林保怡開拍前先與弱視朋友互動、用餐，仔細觀察他們的生活日常行為；在外型的事前準備上，林保怡說自己光是處理長頭髮和邋遢的鬍子就要花上1個小時，因為導演希望院長角色看起來胖一些，沒有足夠時間增胖的林保怡，還裝上「假肚子」讓自己有小腹，和本人外型落差極大。
與梁雍婷演出的「侵犯劇情」成為全片高潮，林保怡笑說最後一天拍攝時，梁雍婷還帶了兩個經紀人一起出席；當初看完劇本、對戲後，林保怡希望導演拍得隱晦一些，所以設計幫梁雍婷剪指甲、掏耳朵等親密的互動，他希望能給觀眾有邏輯性的自然而然發生。
林保怡憑藉《白日之下》成功入圍金馬獎最佳男配角，提到在公佈名單前其實就有很多消息跟他說提名機會大，但真的收到入圍通知還是讓他很激動，手機祝賀訊息整天響不停，讓他感覺自己已經得獎了！外出買菜店員還因此主動給折扣。還未在電影拿過獎的林保怡說：「在香港的第一部電影可以拿獎，我當然ok，就給我吧！」他因為要照顧家人，此次無法來台參與金馬盛會。《白日之下》11月17日全台上映。
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