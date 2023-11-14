基隆「望海巷石頭火鍋」月底歇業 老闆：二房東見生意好要自己開
基隆知名、開業4年的「望海巷石頭火鍋」潮境店宣布將在11月底熄燈，老闆自曝原因是二房東看他們生意太好，要收回店面自己經營，甚至還挖角員工。望海巷石頭火鍋即將歇業消息令粉絲錯愕，不過老闆也說早料到會有這種情況，所以去年已先開了二館，讓石頭火鍋繼續在基隆飄香。
記者徐銘穗/綜合報導
「望海巷石頭火鍋」近期在臉書粉專公告，指出潮境店因租約到期，無法續租，加上二房東要收回去自己做，因此將在11月27日停止營業，「感謝這四年來大家的支持，陪伴望海巷四年的時光」，提醒粉絲日後要改到北寧路的二館用餐。
即將歇業消息讓一票粉絲感到錯愕，紛紛留言「還好去吃了，火鍋配海景真的讚」、「從以色列逃回來，就是要去望海巷吃火鍋壓驚！」、「慟，可惜了」、「很多房東都是看人家生意好，自己就想要收回來自己做，通常失敗的居多」。
房東收回店面理由百百種，台南經營20年的老字號海產店「阿進仔海產」，今年4月才剛改名「尚鑫海產」，不料本月初突然在臉書無預警發文停業，怒斥「遇到爛房東惡意不續租，自稱信佛教租給殺生業，害她生了一場大病。」因此要把店面收回，店家氣的怒掛紅布條痛批屋主出爾反爾。
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