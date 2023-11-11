如何買房／他揭「年底買房房貸會卡關」　全年最佳買房時機全公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過往確實在接近年底，偶而在業績好的銀行確實會發生「額度用完」狀況，或是銀行端因年度規劃而放慢核貸速度，審核也變得較嚴格，部分是為了「把機會留給好咖的優質客戶」。
但政府今年推出優惠新青安貸款，帶頭鼓勵民眾買房。張旭嵐指出，大量房貸需求都轉向公股銀行，導致民間銀行業績受影響，「現在應該還不至於額度用掉」，而公股銀行也大力配合政策，應不至於出現額度用完情形。
全球居不動產情報室總監陳炳辰也指出，國人買房常會在過完農曆年再決定，即便有意年底買房，相關手續的處理也常會拖延到年後，再加上像銀行這類年底額度產生的狀況，都會表現出從11月到隔年2月農曆年前皆不算房市旺季。
不過，陳炳辰分析，因為明年房市有望走多，今年的盤整期可能會讓買盤抓緊時間進場，的確要注意產生年底與銀行核貸上的問題，可與賣方先討論相關申貸送件時間，或找長期配合銀行，免於衍生損失。
那麼買房要年前買還是年後買？房產粉專「賣厝阿明 」曾分享不可不知年前買房5大理由：
1、年後買房競爭激烈
買房急不得，不少人觀望了整年，就為了求一個好價格出現，而這也造成了年後需求爆發，購屋市場噴井，在這樣激烈的買氣下，價格有可能越推越高，每年三月的漲幅也較大，反而年前的房價會是相對低點。
2、三月搶學區房最後時機
不少家長虎視眈眈盯著三月，這是買下學區房的最後機會喔。總體來說，學區房的地段具有優勢，書卷氣息良好，加上其他方面都有在基本面的話，就會形成大家搶學區資源和房源的局勢，手腳慢的就怕讓孩子輸在起跑點。
3、年底房源較多選擇也多
第四季是收尾的季節，房市交易也趨冷，有自住買房需求者會發現此時房源變多了，因供給大於需求，物件價格便有下降的趨勢，形成買方市場，因此這時的房價相對穩定，對消費者這端來說是有利的。
4、年底貸款相對簡單
雖然有銀行出現「額度用完」情形，但往例也有不少銀行在年底當然也要好好拚最後一波的貸款業績，於是民眾在這個時候申貸就會比較容易過關，甚至可以拿到意想不到的回饋。
5、年前是議價好時機
公司在年底要做會計帳，為了讓報表好看，呈現優良的營運成果，不少在年前賣房的業主在議價空間上會顯得相對寬裕，希望盡早脫手、賣出商品，追求變現。
此外，也有專家認為房市「329檔期」、「520檔期」、「928檔期」等3大檔期，就像百貨公司的年中慶、年終慶，是淡季之後衝刺業績的起點，也是買房時CP值最高的時期。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。