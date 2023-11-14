台北房太貴！祖雄揭3殘酷現實：放棄買房 為女兒花3萬租54坪大房
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭老婆佳娜今年7月宣布懷孕，如今已懷有約7個月身孕的她，擔心女兒出生後家裡太小，夫妻倆決定搬新家，祖雄直言曾猶豫過要買房還是租房，但最後考慮3點因素決定租房，成功找到一間54坪的大房子，且租金僅3萬，CP值相當高。
記者徐銘穗/綜合報導
祖雄和佳娜在YouTube頻道PO出搬家影片，佳娜坦言，原本的租屋處其實很好，但是因為女兒即將臨盆，且租屋處合約10月到期，原租屋處只有小小2個房間，餐桌還必須擠在廁所前的小空間，廚房空間連轉身都很擁擠，為了女兒能有自己的獨立空間，2人才決定搬新家，最後找到現在54坪4房的新家，且租金在3萬元預算內，讓他們直呼幸運。
祖雄也在臉書發文坦言，其實之前就掙扎了很久，因為以夫妻間的財力，如果在大台北地區要買房，只能買非常小的房子，而且還要扛下30年左右的房貸，感覺壓力很大；但若是租房的話，就能輕鬆住上大房子，如果真的有多賺的，也會進行其他投資，這樣維持零負債就能更輕鬆的生活。
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