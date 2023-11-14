必勝客「8款大披薩」199元！拿坡里新品「原汁牛肉麵披薩」也199
過完雙11繼續吃披薩優惠！必勝客祭出平日外帶「8款13吋大披薩199元」，還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮，幫大家守荷包；拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」，也是199元划算價格就吃得到。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「8款大披薩199元」！「免費升級」薄脆餅皮
必勝客即日起至11月17日前，限平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，通通只要199元，還限時加碼「免費升級」薄脆餅皮，最高限省461元。
📌拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」 小披薩特價199元
拿坡里把三商巧福的「原汁牛肉麵」做成披薩了！經典牛肉麵湯頭為披薩基底，搭配牛肉塊、滷蛋和Q彈麵條，最重要的是吃得到招牌「靈魂酸菜」，國民美食一上市就有優惠。
即日起至拿坡里披薩門市，可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）；即日起至12月11日，凡持有拿坡里DM截角，可至三商巧福門市享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。