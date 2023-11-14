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必勝客「8款大披薩」199元！拿坡里新品「原汁牛肉麵披薩」也199

▲必勝客平日外帶「8款13吋大披薩199元」，限時加碼「免費升級」薄脆餅皮；拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」，也是199元划算價格就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客平日外帶「8款13吋大披薩199元」，限時加碼「免費升級」薄脆餅皮；拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」，也是199元划算價格就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

過完雙11繼續吃披薩優惠！必勝客祭出平日外帶「8款13吋大披薩199元」，還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮，幫大家守荷包；拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」，也是199元划算價格就吃得到。

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📌必勝客「8款大披薩199元」！「免費升級」薄脆餅皮
必勝客即日起至11月17日前，限平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，通通只要199元，還限時加碼「免費升級」薄脆餅皮，最高限省461元。

▲在IKEA賣場開吃必勝客奢華口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，拍照打卡有機會抽中「一年份免費披薩」。全台IKEA門市都藏有優惠QR Code，爽吃大披薩半價、外帶買一送二比拚雙11。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在IKEA賣場開吃必勝客奢華口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，拍照打卡有機會抽中「一年份免費披薩」。全台IKEA門市都藏有優惠QR Code，爽吃大披薩半價、外帶買一送二比拚雙11。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」　小披薩特價199元
拿坡里把三商巧福的「原汁牛肉麵」做成披薩了！經典牛肉麵湯頭為披薩基底，搭配牛肉塊、滷蛋和Q彈麵條，最重要的是吃得到招牌「靈魂酸菜」，國民美食一上市就有優惠。

即日起至拿坡里披薩門市，可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）；即日起至12月11日，凡持有拿坡里DM截角，可至三商巧福門市享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。

▲拿坡里和必勝客拚了！適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」！除了牛肉、滷蛋和麵條，吃得到「靈魂酸菜」。（圖／三商餐飲提供）
▲適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」！除了牛肉、滷蛋和麵條，吃得到「靈魂酸菜」。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」！吃得到酸菜　跟必勝客拚了

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