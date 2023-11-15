年薪85萬國營男「看房價一直漲」　砸近千萬高雄買房：開心不起來

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他表示，物件是距左營高鐵走路約8分鐘的9年中古屋自住，權狀30.49坪含機械車位，室內實坪16坪，總價905萬元，他貸款8.5成，3年寬限期月還款1萬2000元，之後3萬元；另外還申請80萬裝潢信貸，月還款1萬元，預計3年內還完。
原PO買了房卻沒有買房的喜悅，擔心自己買在相對高點。貼文引發討論，有人認為原PO買貴了，留言「高雄這個價太貴了 不過自住算了」、「我第一間也這樣，沒事兒，不過機械車位 errr」。
也有過來人分享，「你去租這房子，租金應該要兩萬多，3年內只要付1萬2000，你多等3年，一年付20-30萬租金有比較好？」、「過三年你只會怪自己當初怎麼不直接一次到位三房平車而已，我家這棟7年兩房平車都快1200了 兩個禮拜被秒殺」。
換算原PO物件每坪單價約29.68萬元，據《樂居網》觀測，左營高鐵特區是高雄唯一擁有三鐵共站的生活圈，大眾交通機能便利性高，區內以大樓和透天住宅區為主，是高雄屋齡相對較新的區域，近一年每坪成交均價34.56萬元，漲幅約7.23%。
馨傳不動產智庫執行長何世昌先前曾分析，目前不管是新建案的推案成本、或中古屋的交易費用，如房地合一稅率上升、可扣抵的房地交易支付費用減少至30萬等，成本面都處於歷史相對高檔，勢必對賣方售屋時的定價造成影響，其他新增的外部因素還有貨幣緊縮（QT）、總統大選等等。但他也直言投資圈有句老話說得好：「市場上唯一不變的就是變！」
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。