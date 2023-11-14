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傑尼斯前男星輕生亡！過世前被嗆「只想要錢」　警方證實找到遺書

▲「傑尼斯事務所」改名為SMILE-UP.，目前都在處理賠償事宜，一名被害者今傳出不堪網友言語攻擊在住處輕生。圖為東山紀之日前在相關記者會上發言，非死者。（圖／日テレNEWS YouTube）
▲「傑尼斯事務所」改名為SMILE-UP.，目前都在處理賠償事宜，一名被害者今傳出不堪網友言語攻擊在住處輕生。圖為東山紀之日前在相關記者會上發言，非死者。（圖／日テレNEWS YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本「傑尼斯事務所」因為強尼喜多川生前性侵478位旗下藝人，公司不敵輿論壓力，被迫改名「SMILE-UP.」挽回形象。今（14）日《朝日新聞》報導，一名40多歲的被害者生前飽受網友攻擊「只想要錢」，最終在大阪輕生。

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▲一名曾被喜多川性侵的受害者，在大阪輕生亡。（圖／翻攝朝日新聞）
▲一名曾被喜多川性侵的受害者，在大阪輕生亡。（圖／翻攝朝日新聞）
「SMILE-UP.」目前的業務只負責受害者賠償事宜，新公司尚未成立，而新公司的名字將從粉絲募集中選定，社長、副社長原為東山紀之、井之原快彥，但東山紀之10月決定辭退職務；原本的傑尼斯藝人之後都會簽給新公司，待賠償全部處理完，「傑尼斯事務所」、「SMILE-UP.」就會停業，正式走入歷史。

根據《朝日新聞》報導，一名40多歲的受害男性加入「傑尼斯性侵問題當事人協會」，卻遭到網友言語攻擊，包含「你只是想要錢吧」、「不懂就接受別人的話是不好的」等，受害者疑似受不了屈辱，最終在住處輕生。警方表示，在受害者住宿找到疑似遺書的紙條，目前以自殺方向調查。

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