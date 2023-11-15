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獨／漢堡縮水惹怨！台灣麥當勞331字證實「大麥克、麥香魚」差異

▲近期不少網友抱怨麥當勞不斷漲價、漢堡還縮水。為此《NOＷews今日新聞》記者再次求證台灣官方，業者難得長文331字回覆，證實漢堡優化為全球策略，分析「大麥克、麥香魚」差異。（圖／記者蕭涵云攝）
▲近期不少網友抱怨麥當勞不斷漲價、漢堡還縮水。為此《NOＷews今日新聞》記者再次求證台灣官方，業者難得長文331字回覆，證實漢堡優化為全球策略，分析「大麥克、麥香魚」差異。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞是國人熱愛的速食品牌，近期卻被不少網友抱怨，不斷漲價、漢堡還縮水，今年初網傳「麥香魚和糖醋醬一樣大」照片掀起熱議，最近國外一段「麥當勞變迷你堡」Tik Tok也瘋傳。為此《NOＷews今日新聞》記者今（15）日再次求證業者，官方難得長文331字回覆，證實因漢堡優化的全球策略，自揭「大麥克、麥香魚」差異，但強調「重量並未改變」，不論大小或口味都符合全球一致的標準。

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早在今年元旦，網路即傳出有消費者購買麥當勞漢堡，拍下「麥香魚和糖醋醬一樣大」照片，引發網友熱議；當時官方回應，「麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高。」

▲再將糖醋醬依照網友的方式疊在麥香魚上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網傳「麥香魚和糖醋醬一樣大」，記者實測開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
事隔數日，台灣麥當勞更直接發出公告，分享「三大調整」，為強化牛肉的鮮嫩多汁，增加上下煎板間距、優化煎爐設備，讓牛肉保有更多呼吸空間，透過高溫使水分汽化成蒸氣，減少水分流失，以更完整鎖住鮮嫩肉汁；升級為焦糖色帶有奶油香氣的麵包，則採用全新麵團配方與製程，以恆溫均勻焙烘烤22秒，使表面呈現完美油亮的焦糖色光澤，吃起來口感更細緻蓬鬆又Q軟；製程中盡量減少調理台上的生菜儲量，現拿現用確保新鮮爽脆的生菜

▲不只牛肉系列漢堡，雞肉系列漢堡與麥香魚，一共8款漢堡同樣升級。（圖／麥當勞提供）
▲不只牛肉系列漢堡，雞肉系列漢堡與麥香魚，一共8款漢堡同樣升級。（圖／麥當勞提供）
事實上，年初台灣麥當勞就證實，因應「漢堡優化」全球策略，麥當勞已歷時2年推動「漢堡美味優化工程」，針對食材風味與烹調程序持續精進，優化調整牛肉系列漢堡。台灣則是在今年初配合全球，「完成優化後的大麥克牛肉更多汁、麥香魚的麵包也升級，麵團重量不變，但視覺上略有不同」。

▲首先將所有餐點都放在桌上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一次開箱多款漢堡、雞塊與薯條實拍。（圖／記者蕭涵云攝）
然而今年以來，仍不斷有消費者質疑大麥克、麥香魚等漢堡縮水，「感覺比印象中小了1/4，吃完感覺很寂寞…」。對於消費者民怨不斷，《NOＷews今日新聞》記者再次求證業者，台灣麥當勞難得長文331字回覆證實，「為讓牛肉系列漢堡更好吃，於全球市場推動漢堡美味優化工程，特別針對食材風味與烹調程序持續優化」，自揭升級後的「大麥克、麥香魚」差異，但強調「重量並未改變」，不論大小或口味都符合全球一致的標準。

▲「漢堡美味優化工程」其一是調整烹調程序，在煎製牛肉餅時便趁熱灑下洋蔥丁，增添更多汁的甘甜風味。（圖／麥當勞提供）
▲「漢堡美味優化工程」其一是調整烹調程序，在煎製牛肉餅時便趁熱灑下洋蔥丁，增添更多汁的甘甜風味。（圖／麥當勞提供）
據先前證實，台灣麥當勞漢堡美味優化工程升級後，總共改動了8款漢堡，以牛肉系列漢堡為主的大麥克、雙層牛肉吉事堡、漢堡、吉事漢堡，包括麵包、生菜、牛肉全面都升級，而且經典大麥克醬還增量了；另外雞肉系列的嫩煎雞腿堡、麥香鷄、勁辣雞腿堡及麥香魚漢堡，都升級成最佳化麵包。

▲一名網友好奇「大麥克要怎麼拿才不會吃到歪掉」，貼文一出，也有網友回文分享「超神手勢」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲圈粉無數的大麥克也遭網友點名縮水。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
以下則為最新台灣麥當勞完整回覆：「麥當勞為讓牛肉系列漢堡更好吃，於全球市場推動漢堡美味優化工程，特別針對食材風味與烹調程序持續優化；台灣麥當勞於2023年初配合全球策略，提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡，透過牛肉、麵包、生菜製程三大升級，讓消費者體驗更美味的漢堡；雞肉系列漢堡及麥香魚的麵包也同步升級。

大麥克與之前相較，除了加醬並針對食材風味和烹調程序進行優化、讓牛肉更鮮嫰多汁外，大小與重量並未改變。

麥香魚所使用的麵包同步升級，麵團重量不變，底層的麵包從1.6公分增高至1.9 公分，以具更好的保溫效果並留住更多風味；與之前相較，表面更有光澤，且整體視覺比例拉高，以最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例，每一口都吃得到配料，升級後口感更鬆軟Q彈，不論大小或口味都符合全球一致的標準」。

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