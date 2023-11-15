桃園最賺錢店面公開！最貴店面過半是餐飲　站前商圈單價破1.3萬

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而去年桃園市的店租單價王，是龜山區大同路3.81坪大的豬腳攤店面，租金2.4萬，每坪租金6301元，兩相對照之下，更凸顯今年桃園站前店王的不俗身價。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，後疫情時代，桃園市店面租賃市場出現三大趨勢。第一，「低總小店風」，住宅吹小宅風，店面也出現小店風！10大金店面中，有5間店面的登錄承租坪數不到20坪，由於宅配、外送服務盛行，餐飲零售業也趨向降低店租，增加坪效，使店面租市掀起「低總價、高單價」特色。
第二，「鬧區商圈熱」，疫後鬧區的成熟商圈優先復甦，成為業者卡位的必爭之地，像是桃園的站前商圈、藝文特區，中壢的中原商圈，以及龜山的長庚商圈等地，因機能完善且人潮眾多，消費商機活絡，證實成熟商圈的核心地段，仍是店面經營的首選。
第三，「餐飲展店旺」，小吃、飲品等餐飲店家的創業門檻相對低，且市場需求大，商機穩定，在疫後率先復甦，不僅連鎖餐飲集團大舉拓店，創業族也紛紛投入餐飲市場，帶動餐飲業的展店需求，所以今年桃園單坪月租金前十名的店面，過半皆由餐飲業者卡位進駐。
台灣房屋新埔藝文直營店店長凌嘉妍指出，租賃回穩帶動小店面交易越來越火熱，以近期成交案件來說，一間位於藝文特區南平市場附近帶租約的金店面，使用坪數約15~25坪，上架一周內就以3300萬元成交，以月租6.5萬元來計，租金報酬率約2.3%，且成交後幾乎每天都有多組餐飲業者洽詢是否出租，因此近年不少房東，會特意將大坪數店面分割出租，藉此提高市場流通性與租金單價，增加整體租金報酬率。
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