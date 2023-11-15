台北捷運「這些東西」都免費提供！外國人超驚豔：便民度世界頂尖
台北捷運是許多通勤上班族仰賴的交通工具，但你知道北捷的一些服務或環境整潔度，在多數外國人眼中其實是相當罕見的情況！近期台北捷運公司就發文透露，其實捷運站提供「免費的東西」這麼多，話題也引爆熱議。
記者潘毅／綜合報導
北捷公司近期以影片方式，分享一些不為人知的捷運冷知識，不少乘客才發現原來「捷運站提供這麼多免費的東西！」北捷指出，依據每個捷運站特性的不同，有些車站廁所設置在站內，若只想借用廁所，則可與站務員索取「臨時通行票」，持票卡就能感應閘門進站，出站時再將票卡投回閘門即可離站，不用特地歸還給站務員。不過北捷公司也提醒，「臨時通行票」的有效時間為15分鐘，且只能於同一站進出，是不可拿著這張票去乘車的。
此外，若民眾是自己感應票卡進站上廁所，在同一站出閘門後被扣款，也可在感應票卡起的5分鐘內，可到詢問處請站務員協助退回被扣的款項，或是更改票卡的進站紀錄。
除了廁所以外，北捷的捷運站也有提供其他設施可免費使用，包含每個捷運站詢問處附近，都會設有「充電站」，可供民眾應急充電，而這些插座都設在Wi-Fi無線上網桌的上方，因此也能同時免費使用北捷的無線上網服務。
這些便民設施，也讓北捷曾被許多外國旅客大讚「便民度世界頂尖」，而每個捷運站，也都設置為電動輪椅以及代步車旅客提供充電服務，有需要都可以告知站務員座使用。不過北捷也提醒，這些設施雖然是免費提供，但仍呼籲民眾不要長時間占用資源，讓所有人都能共享便民措施。