台灣捷運無人能敵？「14項優點」曝　外國人狂讚世界第一

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自新加坡的朋友說，某次跟朋友搭車時，才發現自己悠遊卡只剩下幾塊錢，但是依舊能進站，到站時懷著半信半疑的心態刷看看，沒想到真的能出站，而且悠遊卡餘額顯示為負值，只要在加值回正數，就能繼續使用該張悠遊卡，台灣的捷運公司完全不會怕乘客賒帳，而在新加坡就不同了，想要搭車，易通卡至少要有三塊新加坡幣以上。
二、月台門設置大大提高安全性
來自美國背包客提到，在紐約地鐵沒有看過月台門這種設置，曾經還發生過有乘客在月台等車，結果被惡意推落軌道的事故，台灣有這樣的設計可謂非常貼心，除了能預防民眾不慎跌落軌道，也能阻絕有人想要跳軌尋短的念頭。
三、營運超過20年的捷運樣貌仍然像全新
來自韓國的小姜表示，搭過幾次捷運後，從未看見月台以及捷運車廂有任何垃圾，因為在韓國，車廂內是沒有禁止飲食的，而且更讓他震驚的是，這樣的規範不需要警察來執行。
四、標示非常清楚，外國遊客輕鬆上手
對不會中文的人來說，台灣的標示都有英文翻譯之外，各路線都有不同顏色識別，讓人一目瞭然，也有清楚標示，讓你能順利找到月台、出入口以及洗手間，各站內也都有清楚顯示列車進站時間，相當方便。
五、台灣捷運準時羨煞外國人
台灣人視捷運準時為理所當然，難得碰到一次誤點，可能就怨聲四起，過去，新加坡的交通部長就曾經率團來北捷考察，新加坡的官媒更報導「北捷是全世界最可靠的地鐵系統」，自從跟台灣取經之後，準點問題這兩年也獲得改善。
六、捷運票價超便宜
台灣捷運最便宜的票價為20元，票價超便宜也是外國人的看法，日本、新加坡、美國、韓國等，票價都是台灣的兩三倍以上。
七、台灣乘客遵守秩序，上下車從容快速
地上清楚標示上下車排隊的路線，多數人也都會遵守指示，保持先下車、後上車的默契，鮮少發生全部人都擠在捷運出入口的情況。
八、博愛座的特別文化
亞洲國家的地鐵通常都設有博愛座，但各國的博愛座讓座文化不同，韓國小姜表示，除非你夠老，否則千萬別坐博愛座，以前就有中年人坐在博愛座，結果被一名老人直接踢爆頭，而在台灣，只要你是孕婦、小孩、老人甚至是不舒服都能坐。
九、免費Wifi服務
國外是連許多地鐵都收不到手機訊號，更別論還提供乘客免費的網路服務，台灣的捷運車站不僅提供Wifi服務，連車廂內也可以使用，這對於短期來台灣的國外旅客來說可以說是大大的驚喜，大讚台北捷運真的太方便。
十、捷運出入口超多
韓國小姜表示，自己最喜歡北捷最喜歡的地方就是「手扶梯」，因為在韓國，手扶梯的設置並沒有這麼多，在韓國轉乘路線都相距非常遠，每次轉乘都有一種走到死的感覺。
十一、便民設施非常多
捷運每站都有廁所也非常乾淨，也有哺集乳室的設計，甚至有充電孔提供民眾使用，這些設施大大吸引外國人的目光，有些充電設施甚至設置在站外，不用買票進站也能使用，讓不少外國人震撼不已。
十二、車廂內握把設計多樣化
不管車廂內多擁擠，都能找到能抓把手的地方，從地板延伸到天花的抓握型扶手，座位周圍的扶手以及貫穿車廂的小型把手，似乎任何一個角落都不放過。
十三、進站不用安檢
已經習慣搭地鐵要安檢的中國旅客表示，第一次搭台灣捷運都會感到震驚，進捷運站的人可以背著大包小包，因為沒有安檢，站務人員流動順利很多。
十四、站務人員友善、義工很多
來自法國的旅客說，某次搭捷運時，看到一位視障人士搭車走出來，站務人員立刻向前引導，他第一次看到這一幕時感到非常感動，認為票價不到一歐元的日常運輸，竟然可以做到這個地步。（編輯：張嘉哲）