新北耶誕城效應！不只塞車地獄　房價漲爆：板橋豪宅單價破112萬

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觀察「世界花園橋峰」近兩年成交單價，中低樓層大多落在7字頭，去年底，成交頂樓36、37樓的樓中樓戶，總價1.16億元、單價95.7萬元，不僅單價是社區新高之外，還創下歷年來新北市成屋豪宅交易單價歷史新高紀錄，也坐穩了板橋一哥的地位。不過有趣的是，今年１月也出現中間樓層以5998萬元成交，幾乎等於最新交易的半價入手。
第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市豪宅門檻為7000萬元，新北市為6000萬元，若超過這總價門檻，目前限制貸款成數目前最多僅四成，若低於這總價的自用住宅，上限則可貸至八成，因此總價差一萬，貸款最多差四成，可貸資金多2400萬元，因此為了貸款考量，新北不少買方或社區都有6000萬元門檻。
新北破億豪宅交易量增
進一步統計前三季新北破億豪宅有22筆，較去年同期14筆還多8筆，今年除了板橋的「世界花園橋峰」、「謙岳」，還有中和「遠雄左岸」、新莊「遠雄九五」、淡水「頤海大院」都有破億身價。另外，板橋預售豪宅也表現也頗亮眼，今年板橋唯一的預售豪宅案「勝輝一邸」，高樓層戶成交總價約1. 21億元、單價116萬元，成為今年新北單價王，刷新房價天花板。
台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝指出，「勝輝一邸」預售案基地坐落於中山路一段上，旁邊就是「世界花園橋峰」、對面新北市政府及大遠百，也是近年新板特區稀有的百坪豪宅新案，吸引企業主、醫師等客層搶先在預售時購入，目前已揭露4筆預售交易，單價112~116萬元，是唯一新北市預售住宅破百萬的社區，也帶動周邊中古豪宅價格及買氣回穩。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。