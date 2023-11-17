屋齡40年老宅超搶手！買賣、都更前少做「1動作」　房價痛失200萬

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永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，房屋的權狀面積除了室內實際坪數，還要加上附屬建物及公共空間的共用部分。但直到民國71年陽台才可辦理測繪登計，因此若是在民國71年前取得建物使照或完成坪數登計的房屋，也就是屋齡約40年以上房屋，就可能「漏登」陽台面積。
「還有1個簡單的辨別方法是，如果觀察房子有前後陽台，但權狀上無記載陽台坪數，也有高機率需要補登！」陳俊宏指出，補登的好處是，房屋買賣以坪數計價，補回的陽台面積可提高房屋價值，以台北市2022年住宅平均單價近74萬元來看，若有3坪未登記陽台面積，買賣價差可高達200萬元以上；如果房屋在未來有都更危老重建需求，及時補登也能提高房屋價值，在與建商討論都更時也更有利。
坪數有漏 小心買賣、都更都吃虧
都會區因新建案稀缺，而中古屋有房價實惠、坪數實在等優勢，使老屋在房市上仍具競爭力。從六都來看，台北市在2023上半年的住宅買賣情形，有高達44.29％的交易筆數為40年以上房屋，其次依序為新北市26.89％、台中市23.98％、台南市23.8％、高雄市18.61％、桃園市18.44％。
陳俊宏提醒，曾見過投機客聯手黑心仲介，故意尋找未進行陽台坪數補登的房屋購買，致使屋主「少賣」坪數，無故損失幾十萬、甚至數百萬元；再加上近年來都更與危老重建議題火熱，房屋坪數若有漏未補，也會影響重建後可分回多少坪數。因此，預先確認房屋登記坪數與使用面積一致，未來若有買賣移轉或其他用途，屋主與房屋權益才有保障，避免遭到有心人坑殺！
陽台補登5步驟公開
陳俊宏表示，雙北市合計有百萬宅以上40年房屋，也是買賣移轉、都更危老重建件數最多的區域，民眾一定要留意陽台坪數是否確實登記，申請約1個月內可以完成，陽台補登5步驟如下：
1.首先確認房屋有未登記陽台面積。
2.持房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處，申請建物竣工圖說及使用執照存根。
3.再到地政事務所送件申請建物測量及補登面積。
4.地政事務所現場勘測。
5.審查通過且繳納相關規費後，地政事務所核發新建物權狀，就算完成補登程序。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。