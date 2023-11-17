偶像結婚生子偷偷來！賀軍翔深情娶初戀　鄭爽爆代孕棄養一夕崩壞

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男星賀軍翔在2017年6月投下閃婚及生女的震撼彈，當時他在臉書自爆已經登記結婚，直言老婆是圈外人，是他交往了13年的初戀，其他則不願意多著墨，相當保護愛人。他也透露女兒在美國出生，因此取名為「美寶」。此消息一出讓許多粉絲十分吃驚，直呼保密功夫做的真好。因為賀軍翔入行以來緋聞不算多，所以粉絲們震驚之後大多都是抱持支持態度。
林志穎迎娶名模女友陳若儀 粉絲一度無法接受
「小志」林志穎入行早，演藝事業與副業都相當成功，被稱「人生勝利組」，但他其實也曾瞞婚生子，直到孩子出生後，他才在2009年的生日會上，宣布已和名模陳若儀在2008年註冊結婚，消息一出也讓粉絲震驚不已。消息曝光後，有很多粉絲對於偶像的愛人不是太滿意，曾攻擊陳若儀沒有林志穎舊愛林心如長相甜美、有名氣，林志穎則多次出面護愛，表示對陳若儀一見鍾情，對方也從來不是他粉絲，意思是他主動追愛。林志穎去年7月發生重大車禍，陳若儀在復原期間始終貼心照顧，也讓粉絲們感動、逐漸對她愛屋及烏。
張碧晨分手後偷生女兒 華晨宇事後才知道
大陸歌手華晨宇在2021年1月發文認了當爸，育有1歲女兒，生母則是同樣是歌手的張碧晨，2人大動作在微博發文還原當時狀況，引起各界議論紛紛，當時也傳出男方不願意結婚、用錢打發女方，甚至還有小三存在。張碧晨隨即也發文澄清，是自己單方面斷了聯繫，躲起來生下孩子，直到女兒出生後一段時間，才向男方坦承。兩人後來仍未選擇破鏡重圓，而是共同負起撫養小孩的責任。
鄭爽爆出代孕棄養誇張事蹟 大陸官方正式表態封殺
大陸人氣女星鄭爽因夯劇《微微一笑很傾城》走紅，正當紅時突然被爆出已婚生子，最讓人震驚的是她還被踢爆到美國找代理孕母，卻疑似因為與前男友張恒分手，打算棄養親生骨肉雙胞胎。而張恒也火速出面指控她棄養，由他獨自一人在美國扶養。隨後鄭爽爆粗口、一家人堅持棄養的錄音檔也在網路上瘋傳。該新聞事件在短時間內快速發酵，輿論幾乎一面倒的痛批鄭爽冷血，演藝事業也因此中斷，大陸官方正式透過雜誌表態封殺鄭爽，至今回歸演藝圈仍無望。
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