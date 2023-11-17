唐禹哲認了有11歲私生子！坦言「和前女友生的」　未婚妻都知情

偶像結婚生子偷偷來！賀軍翔深情娶初戀　鄭爽爆代孕棄養一夕崩壞

▲偶像偷婚生子際遇大不同！賀軍翔（左）迎娶交往13年初戀，演藝事業仍穩定發展；大陸女星鄭爽則因為爆出代孕棄養風波，至今回歸演藝圈無望。（圖／翻攝自賀軍翔臉書、《微微一笑很傾城》劇照）
▲偶像偷婚生子際遇大不同！賀軍翔（左）迎娶交往13年初戀，演藝事業仍穩定發展；大陸女星鄭爽則因為爆出代孕棄養風波，至今回歸演藝圈無望。（圖／翻攝自賀軍翔臉書、《微微一笑很傾城》劇照）

記者楊慧玲／綜合報導

藝人唐禹哲近日接受大陸媒體專訪，認了未婚生子，兒子目前已經11歲。演藝圈近幾年偷婚生子狀況不少，如賀軍翔與初戀女友、吳尊與初戀女友、林志穎與名模陳若儀、大陸歌手華晨宇與張碧晨、鄭爽與張恒等，有些人因此翻船、人氣直直落，有些人則是成功營造專情顧家形象、安然度過演藝事業危機，《NOWnews今日新聞》帶您看看這些祕密生子的偶像近況如何。

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賀軍翔鮮少緋聞　自爆與初戀結婚生女美寶

男星賀軍翔在2017年6月投下閃婚及生女的震撼彈，當時他在臉書自爆已經登記結婚，直言老婆是圈外人，是他交往了13年的初戀，其他則不願意多著墨，相當保護愛人。他也透露女兒在美國出生，因此取名為「美寶」。此消息一出讓許多粉絲十分吃驚，直呼保密功夫做的真好。因為賀軍翔入行以來緋聞不算多，所以粉絲們震驚之後大多都是抱持支持態度。

▲賀軍翔。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）
▲賀軍翔2017年在臉書上自爆已結婚生女，老婆是交往13年的初戀女友，女兒因在美國誕生，取名美寶。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）
林志穎迎娶名模女友陳若儀　粉絲一度無法接受

「小志」林志穎入行早，演藝事業與副業都相當成功，被稱「人生勝利組」，但他其實也曾瞞婚生子，直到孩子出生後，他才在2009年的生日會上，宣布已和名模陳若儀在2008年註冊結婚，消息一出也讓粉絲震驚不已。消息曝光後，有很多粉絲對於偶像的愛人不是太滿意，曾攻擊陳若儀沒有林志穎舊愛林心如長相甜美、有名氣，林志穎則多次出面護愛，表示對陳若儀一見鍾情，對方也從來不是他粉絲，意思是他主動追愛。林志穎去年7月發生重大車禍，陳若儀在復原期間始終貼心照顧，也讓粉絲們感動、逐漸對她愛屋及烏。

▲林志穎（圖左）一家。（圖／翻攝自陳若儀IG）
▲林志穎（圖左）一家甜蜜。（圖／翻攝自陳若儀IG）
張碧晨分手後偷生女兒　華晨宇事後才知道

大陸歌手華晨宇在2021年1月發文認了當爸，育有1歲女兒，生母則是同樣是歌手的張碧晨，2人大動作在微博發文還原當時狀況，引起各界議論紛紛，當時也傳出男方不願意結婚、用錢打發女方，甚至還有小三存在。張碧晨隨即也發文澄清，是自己單方面斷了聯繫，躲起來生下孩子，直到女兒出生後一段時間，才向男方坦承。兩人後來仍未選擇破鏡重圓，而是共同負起撫養小孩的責任。


▲左起：華晨宇、張碧晨。（圖／翻攝自華晨宇、張碧晨微博）
▲大陸人氣歌手華晨宇（左起）、張碧晨2021年爆出未婚生女，曾鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自華晨宇、張碧晨微博）
鄭爽爆出代孕棄養誇張事蹟　大陸官方正式表態封殺

大陸人氣女星鄭爽因夯劇《微微一笑很傾城》走紅，正當紅時突然被爆出已婚生子，最讓人震驚的是她還被踢爆到美國找代理孕母，卻疑似因為與前男友張恒分手，打算棄養親生骨肉雙胞胎。而張恒也火速出面指控她棄養，由他獨自一人在美國扶養。隨後鄭爽爆粗口、一家人堅持棄養的錄音檔也在網路上瘋傳。該新聞事件在短時間內快速發酵，輿論幾乎一面倒的痛批鄭爽冷血，演藝事業也因此中斷，大陸官方正式透過雜誌表態封殺鄭爽，至今回歸演藝圈仍無望。

▲左起：鄭爽、張恒。（圖／翻攝自鄭爽、張恒微博）
▲鄭爽（左起）2021年爆出疑似與前男友張恒分手，而棄養赴美找代理孕母生下的雙胞胎小孩，因此遭到大陸官方封殺。（圖／翻攝自鄭爽、張恒微博）
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