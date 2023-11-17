疑點重重！47歲台男慘死曼谷 知名經紀人爆料「涉洗錢」
一名台灣男子慘死於曼谷飯店，引起華裔網友譁然。泰國警方在昨（16）日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，他曾被控告「假公益真吸金」，生前最後一則臉書也是在澄清此事，而白冰冰的經紀人陳孝志得知此事後，他發文指出整起案件是「黑吃黑」，並稱朱長生牽涉「洗錢案」。
國際中心賴正琳／綜合報導
經紀人陳孝志今（17）日上午在臉書發文表示，「朱長生被人XX了，確不是法律在制裁他，而是黑吃黑吧！或許跟他一起詐騙的林姓通緝犯，他們兩個因爲利益捆綁在一起各自牽制對方，林男怕朱長生把事情抖出來，所以先下手為強，因爲牽扯太廣了，許多錢無法變現，在洗錢，黑吃黑起內哄了。」過去經紀人陳孝志和台北市議員王世堅曾指朱長生「假公益真吸金」，讓朱長生憤而對此兩人提告，但台北地檢署認為陳、王所控之事可受公評，今年2月予以2人不起訴。
由於朱長生曾有多個受爭議事件，例如被指控洗錢、被爆料「假公益真吸金」和投資大麻。經紀人陳孝志說：「他們叫人家投資大麻，他們自己起內鬨自己人弄自己人吧，他們洗錢是用虛擬貨幣之類的。」
朱長生在社群平台上有多張和台灣知名政客的合照，看起來在政界和商界都有人脈，而陳孝志對此則表示：「還有這麼多議員還在跟他當朋友，還在出席活動喝酒，這是讓我感到很不可思議的。」
由於朱長生的手機和電腦都沒在現場查獲，自稱遭朱長生詐騙的受害者，也出示相關金流控訴他債務累累，讓此案疑點眾多。綜合外國媒體報導，泰國警方指出死者四肢遭綑綁，頭部被戴上塑膠袋，且生前遭到虐打。警方在死者隨身物品中發現一本台灣護照，經查後確認死者是擁有台灣國籍的旅客朱長生，目前全案正積極偵辦中