AKIRA幫台灣賺2000萬觀光財！林志玲為了支持老公 放送曼妙舞姿
「國民姐夫」AKIRA領軍的EXILE放浪兄弟，12月9日將在「台北流行音樂中心」舉辦演唱會，因為台灣是放浪兄弟首次海外演出的第一站，日本粉絲為此組團來台相挺，三天兩夜機票、食宿與消費等推估，約可為台貢獻約2000萬元觀光財。此外，AKIRA的頭號粉絲林志玲，先前在放浪兄弟於台灣的表演，都會在台下熱情跳舞為老公應援，這次放浪兄弟第一次的台灣專場，到場歌迷或許有機會看到志玲姊姊的曼妙舞姿。
記者陳雅蘭／綜合報導
放浪兄弟團員正緊鑼密鼓籌備中，大部分的曲目也都會重新編舞，他們更為了台灣歌迷設計互動環節，與日本的演唱會相比，放浪兄弟和台灣觀眾將會是「前所未有的近距離」。
放浪兄弟這次還會帶師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」一起登台。TJBB是經紀公司LDH從「iCON Z~Dreams For Children」選拔賽選出10位平均21歲的唱跳團體，成員古嶋滝、佐藤陽、NOSUKE、桑原巧光、田中彰、佐藤蒼虎、中村碧都是日本職業舞蹈聯盟D.LEAGUE的職業舞者，3位主唱宇原雄飛、石川晃多與馬克艾隆都歷經千辛萬苦，才從眾多強者中脫穎而出。
「放浪兄弟 2023台北演唱會」12月9日晚間6點在台北流行音樂中心登場，票價分為4980元、3980元、2980元、880元，門票可至KKTIX及全台全家便利商店購買。
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