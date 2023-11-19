拿坡里「隱藏優惠」被挖出！6塊炸雞桶下殺199　牛肉麵披薩159元

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即日起至11月30日，拿坡里炸雞專賣店「六塊雙饗炸雞桶」特價211元（原價330元），「兩桶六塊雙饗炸雞」特價399元（原價660元）。
三商i美食卡會員則有「感恩節」隱藏優惠，即日起至11月25日，使用三商i美食App，即可用5點點數領取優惠券，享「六塊雙饗炸雞」下殺199元（原價330元）、兩桶特價389元（原價660元），入手最低58折好康，兌換期限至11月30日。
而三商巧福40週年慶自12月11日起，凡至門市點購任一套餐，可獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張。憑券至全台拿坡里門市，可享「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）。提醒大家，三商巧福西螺南店、西螺北店、南投站、桃園機場店不適用此優惠；數量有限，送完為止。
📌頂呱呱「炸雞桶套餐」299元！聯名《決勝時刻》送地瓜薯條
頂呱呱聯名《Garena 決勝時刻 Mobile》，開賣「今晚吃雞！決勝頂呱呱」套餐，即日起至12月3日，「今晚吃雞桶」原味炸雞3塊＋原味雞腿2支＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋35元可樂系列2杯，特價299元；特價149元「決勝三寶餐」則吃得到雞脖子200克＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份。
而且加碼購買決勝時刻聯名套餐，贈送期間限定「虛寶刮刮卡」乙張（送完為止）；出示遊戲畫面，買任一套餐再送「地瓜薯條」一份（原價60元）。原味炸雞部位由門市隨機挑選；原味炸雞可加價9元更換辣味炸雞；35元系列飲品可選：可樂／零卡可樂／雪碧／檸檬紅茶。