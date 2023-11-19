不在乎高公設比！年輕人都愛買新大樓 曝老公寓缺點：遇過就知道
買下屬於自己的房子，對於多數民眾來說，都是需要耗費畢生積蓄才能完成的大事。不過近期就有民眾發現，自己身邊的年輕族群陸續看房買房，卻發現大家都有「寧願買公設比高的新大樓，也不考慮室內坪數較大的老公寓」，而遭遇曝光後，立刻有許多過來人盤點老公寓常見的「6大缺點」：遇到一次就後悔。
記者潘毅／綜合報導
「為何年輕人喜歡新大樓不喜歡老公寓?」一位鄉民在論壇PTT上發起討論「最近我跟朋友都陸續看房買房，但大家都很有默契，同樣的預算，寧願買公設比很高室內坪數很小的新大樓，也不願意買公設比很低，甚至沒公設室內坪數很大的老公寓，是說，為甚麼大家寧願買小小的新房 也不願意買大大的老屋？」
貼文曝光後，立刻有許多過來人給予答案，總結盤點出老公寓常見「6大缺點」，包含「寧靜度：新大樓的隔音程度比老公寓好」、「管委會：老公寓很多沒有管委會」、「消防設施安全規格」、「管線設計、漏水」、「治安：新大樓的保全再怎麼偷懶，只要配合電梯門禁，幾乎不太可能會有閒雜人等進入，但老公寓的治安就相較沒有保障，管理也較馬」、「周遭環境」等因素。
不少人也認同表示「遇過就知道，老公寓房子修死你，整天修漏水水電就飽了」、「 老公寓有些沒管委會，一堆糾紛」、「一堆老公寓連弱電箱都沒有」、「新大樓有管理，容易篩掉一些問題住戶」、「丟垃圾、收包裹都要自己來，很多年輕人忙工作根本無法接受」、「老公寓漏水壁癌很多」。
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