飯店備品「2物」最多人拿！CP值高爆　房務現身認了：最好全掃光

不在乎高公設比！年輕人都愛買新大樓　曝老公寓缺點：遇過就知道

▲有民眾發現，自己身邊的年輕族群陸續看房買房，卻發現大家都有「寧願買公設比高的新大樓，也不考慮室內坪數較大的老公寓」，而遭遇曝光後，立刻有許多過來人盤點老公寓常見的「6大缺點」。（示意圖／取自pixabay）
▲有民眾發現，自己身邊的年輕族群陸續看房買房，卻發現大家都有「寧願買公設比高的新大樓，也不考慮室內坪數較大的老公寓」，而遭遇曝光後，立刻有許多過來人盤點老公寓常見的「6大缺點」。（示意圖／取自pixabay）

記者潘毅／綜合報導

買下屬於自己的房子，對於多數民眾來說，都是需要耗費畢生積蓄才能完成的大事。不過近期就有民眾發現，自己身邊的年輕族群陸續看房買房，卻發現大家都有「寧願買公設比高的新大樓，也不考慮室內坪數較大的老公寓」，而遭遇曝光後，立刻有許多過來人盤點老公寓常見的「6大缺點」：遇到一次就後悔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「為何年輕人喜歡新大樓不喜歡老公寓?」一位鄉民在論壇PTT上發起討論「最近我跟朋友都陸續看房買房，但大家都很有默契，同樣的預算，寧願買公設比很高室內坪數很小的新大樓，也不願意買公設比很低，甚至沒公設室內坪數很大的老公寓，是說，為甚麼大家寧願買小小的新房  也不願意買大大的老屋？」

▲單身買房容易還是結婚買房容易？網路兩派論述戰翻，房產專家揭殘酷關鍵，要看薪資高低。（圖／記者徐銘穗攝）
▲有民眾觀察到，身邊年輕族群買房首選都是新大樓。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，立刻有許多過來人給予答案，總結盤點出老公寓常見「6大缺點」，包含「寧靜度：新大樓的隔音程度比老公寓好」、「管委會：老公寓很多沒有管委會」、「消防設施安全規格」、「管線設計、漏水」、「治安：新大樓的保全再怎麼偷懶，只要配合電梯門禁，幾乎不太可能會有閒雜人等進入，但老公寓的治安就相較沒有保障，管理也較馬」、「周遭環境」等因素。

不少人也認同表示「遇過就知道，老公寓房子修死你，整天修漏水水電就飽了」、「 老公寓有些沒管委會，一堆糾紛」、「一堆老公寓連弱電箱都沒有」、「新大樓有管理，容易篩掉一些問題住戶」、「丟垃圾、收包裹都要自己來，很多年輕人忙工作根本無法接受」、「老公寓漏水壁癌很多」。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
 

買房「隔壁是空地」怕蓋高樓！她置產老屋旁也被擺一道　結局逆轉

麵店創「獵人文字」點餐！複雜程度超狂　網震驚：店員看得懂太強

全台最美大學在哪？「桃園1名校」一堆偶像劇取景　不輸東華東海

台灣最強伴手禮不光點心！觀光客喊「1神物」必入手：品質好到炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞