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爽喝4天！星巴克今起「買一送一」　珍煮丹、CoCo也「買一送一」

▲天氣回溫喝冰涼飲料啦，星巴克今起完成截圖小任務，爽喝4天「買一送一」！一次告訴你手搖飲料珍煮丹、CoCo都可在外送平台Uber Eats也有「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲天氣回溫喝冰涼飲料啦，星巴克今起完成截圖小任務，爽喝4天「買一送一」！一次告訴你手搖飲料珍煮丹、CoCo都可在外送平台Uber Eats也有「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣回溫！太陽露臉又可以喝冰涼飲料啦，星巴克今（20）日起又推出「買一送一」爽喝4天！完成截圖小任務就能划算喝咖啡或茶飲，另外手搖飲料珍煮丹、CoCo都可則在外送平台Uber Eats上，祭出指定飲品「買一送一」，好康這篇一次告訴你。

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📌星巴克「買一送一」今起爽喝4天！
星巴克推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡」好友分享日，11月20日至11月23日，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。相當於「買一送一」連喝4天！

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列回歸，今明兩天2杯6折。（圖／星巴克）
▲完成截圖小任務，星巴克今起「買一送一」爽喝4天。（圖／星巴克）
📌珍煮丹：Uber Eats指定飲品「買一送一」
珍煮丹即日起至11月21日，在Uber Eats也有獨家2款手搖飲料「買一送一」。點購「青檸蘋莓紅(L)」及「青檸蘋莓綠(L)」即享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五，雙人享受或多人同享皆可。

▲珍煮丹Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：Uber Eats指定飲品「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；並將全新日式黑糖蕨餅加入日式焙奶茶打造成「日焙蕨餅奶茶」。即日起至11月21日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出輕乳茶(M)、日焙蕨餅奶茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；茶色生香專屬紙杯、增香吸管都是數量有限送完為止。

▲CoCo都可與momo購物網合作，QQ奶茶等指定飲料「第二杯半價」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo都可Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）

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