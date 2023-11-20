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激瘦29公斤！越南女靠「這運動」暴瘦　走出被霸凌陰影

▲一名越南女生分享成功減重29公斤的經驗。（圖／翻攝自臉書）
▲一名越南女生分享成功減重29公斤的經驗。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名年輕越南女生分享自己曾爆肥至97公斤，由於越南人多半體態纖瘦，她更因此受到霸凌和歧視，為了讓自己找回健康的生活，她積極運動和飲食控制，並迷上「跳繩」運動，最終成功減重29公斤。

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越南快訊》報導，現年20歲的黎美潭（Le Thi My Tam）的過去飽受肥胖困擾，除了因此走路容易氣喘吁吁，生活上也常常被歧視或霸凌。她透露她的校園生活非常黑暗，同學們因為她太胖而時常嘲笑她，黎美潭有段時間更因此恐懼去學校，她說那段肥胖時光，她每天都會吃三頓特大號的餐點和七份零食，舒緩心中壓力，但卻因此更胖。

黎美潭說因為她在中學時熱愛吃甜點和零食，18歲時她的體重高達97公斤，她開始嘗試減肥，並試過各種方法，包括節食和不吃食物，但無論她多麽努力，減肥計畫總是失敗，這讓她感到更加地憂鬱，不但開始脫髮，甚至還影響到大學的課業成績，而她的身體健康更出現問題。

越南國軍醫院的醫生阮安俊（Dr. Nguyen Anh Tuan）指出，想減肥的人中有99％都誤以為「不吃東西」就能掉體重，然而卻忽略了這行為對身體是巨大的傷害，且可能還沒有成效。他表示，減少食物攝取量會為身體帶來更少的營養，從而減慢新陳代謝和脂肪燃燒的速度，並導致疲憊，因此沒有力氣運動。而利用「不吃食物」的方法減肥，可能會導致暴食、厭食或其他飲食失調，此方法的副作用更包括記憶喪失、免疫系統衰弱和胃食道逆流。

最終黎美潭參考網路上「健康運動減肥」的經驗分享，並開始跳繩，她發現跳繩和飲食控制的減肥方法，真的有助於改善體態。一開始她試著一次跳100下或200下，不過她認為瘦的速度太慢了，立刻又改成一次跳500下，結果發現運動後身體很不舒服，甚至連爬樓梯都有困難。因此她決定循序漸進，慢慢增加運動量。「我發現減肥跟耐心很有關係，不能急於見效，否則會適得其反。」

維持跳繩習慣的黎美潭，在一年半後瘦了29公斤，體重來到68公斤。雖然她仍繼續減肥，不過顯著的減肥效果已經讓她爆紅。而運動專家則透露，15分鐘的跳繩運動通常可以幫助人們平均燃燒150卡路里，相當於步行一小時後燃燒的卡路里。

黎美潭指出，自己仍照常吃三餐，甚至有時會有一餐毫不忌口，因為長時間的飲食控制會讓人感到疲憊或想放棄，偶爾有個「放縱日」，可以幫助人們緩和減肥的壓力。如今她的心理健康狀況也得到了改善，現在可以穿著自己喜愛的衣服和朋友們開心地見面。

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