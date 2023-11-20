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信義房屋斥資67億沙巴5星酒店今動土　永續奢華外型、細節公開

▲信義房屋投資馬來西亞沙巴亞庇洲際酒店今（20）動土。圖為酒店3D示意圖。（示意圖／信義房屋提供）
▲信義房屋投資馬來西亞沙巴亞庇洲際酒店今（20）動土。圖為酒店3D示意圖。（示意圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

信義房屋（9940）首度跨足觀光旅遊業，第一站鎖定具有自然美景與生態多樣性又兼具永續發展等旅遊潛力的馬來西亞沙巴，與洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）合作的「沙巴亞庇洲際酒店」，今（20）午舉行動土典禮，可望於明年上半年正式動工，總投資金額10億馬幣（約新台幣67億元）規劃於2027年正式營運，未來也將與環灘島共同規劃，打造低碳旅遊勝地。

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沙巴州政府首席部長Hajiji Noor與多名官員、IHG洲際酒店集團東南亞及韓國常務董事Rajit Sukumaran、前馬來西亞駐台大使楊德勝、台灣駐馬來西亞經濟文化辦事處經濟組組長章遠智出席，信義企業集團創辦人周俊吉、創辦人夫人周王美文、長子信義房屋董事長周耕宇、次子信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔等，出席「沙巴亞庇洲際酒店」動土典禮。

▲信義房屋創辦人周俊吉、動市長周耕宇及沙巴州政府首席部長Hajiji Noor等多名官員參與動土。（圖／記者徐銘穗攝）
▲信義房屋創辦人周俊吉、董事長周耕宇及沙巴州政府首席部長Hajiji Noor等多名官員參與動土。（圖／記者徐銘穗攝）
沙巴亞庇洲際度假酒店規劃共450間房間，在旅遊業開發的過程中，也會致力降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展，並提高旅遊者對永續概念的認識。2027年開幕後，預計可為在地帶來500個以上工作機會，每年約5萬人次的高端遊客。

周耕宇致詞表示，沙巴亞庇洲際度假酒店也將式IHG在婆羅洲的第一個五星酒店。他分享信義房屋與馬來西亞結緣，始於2014年某餐會結識馬來西亞駐台大使楊德勝，親自探訪沙巴被沙灘、森林等美景深深吸引，也見證89隻海龜產卵，開發計畫從發想到落實整整經歷十年，最後決定落腳現址，感謝原地主成全，也多謝當地政府協助處理缺水困境，在今年2月通過新水處理廠的興建計畫，期待讓沙巴旅遊環境更美好。

沙巴州政府首席部長Hajiji Noor除感謝信義房屋與IHG選擇沙巴興建五星級飯店外，也強調將持續投入當地水、電與交通等基礎建設，除興建連接高速公路與酒店間道路設施，在水處理項目也投入3.79億元，讓當地36萬人口獲益。

此外，Hajiji Noor也說，2023沙巴目標220萬國際旅客，截至今年1到9月已達成60%，目前從五星到廉價仍有數間酒店正準備興建，全數完工後房間數估將超過2.6萬間房，預計會有更多旅客來到沙巴。

▲沙巴亞庇洲際酒店資訊。（圖／信義房屋提供）
▲沙巴亞庇洲際酒店資訊。（圖／信義房屋提供）
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