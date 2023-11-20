信義房屋斥資67億沙巴5星酒店今動土　永續奢華外型、細節公開

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沙巴亞庇洲際度假酒店規劃共450間房間，在旅遊業開發的過程中，也會致力降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展，並提高旅遊者對永續概念的認識。2027年開幕後，預計可為在地帶來500個以上工作機會，每年約5萬人次的高端遊客。
周耕宇致詞表示，沙巴亞庇洲際度假酒店也將式IHG在婆羅洲的第一個五星酒店。他分享信義房屋與馬來西亞結緣，始於2014年某餐會結識馬來西亞駐台大使楊德勝，親自探訪沙巴被沙灘、森林等美景深深吸引，也見證89隻海龜產卵，開發計畫從發想到落實整整經歷十年，最後決定落腳現址，感謝原地主成全，也多謝當地政府協助處理缺水困境，在今年2月通過新水處理廠的興建計畫，期待讓沙巴旅遊環境更美好。
沙巴州政府首席部長Hajiji Noor除感謝信義房屋與IHG選擇沙巴興建五星級飯店外，也強調將持續投入當地水、電與交通等基礎建設，除興建連接高速公路與酒店間道路設施，在水處理項目也投入3.79億元，讓當地36萬人口獲益。
此外，Hajiji Noor也說，2023沙巴目標220萬國際旅客，截至今年1到9月已達成60%，目前從五星到廉價仍有數間酒店正準備興建，全數完工後房間數估將超過2.6萬間房，預計會有更多旅客來到沙巴。
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