爭鮮開賣「珍珠奶茶、蚵仔煎」壽司！外帶台味小吃 大胃王最終戰
迴轉壽司爭鮮將台灣夜市小吃、辦桌文化端上桌，與旗下爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH共4個品牌，聯合開賣18款創意台味壽司。把大家最愛的手搖飲料「珍珠奶茶」、排隊美食「蚵仔煎」都變成壽司，還能外帶「大腸包小腸」！而今年超夯回歸的大胃王比賽則來到最終戰。
記者蕭涵云/綜合報導
爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS今（20）日推出「好呷好呷台味祭」，想吃台灣小吃不用進夜市，在迴轉壽司台上通通有，把「珍珠奶茶」裝進稻荷壽司，排隊美食蚵仔煎、花蓮名產「剝皮辣椒雞」，還有下酒菜「燒番麥」、「塔香螺肉」，都變成台味壽司。
主打外帶的「爭鮮gogo」，「腸在裡面」直接把香腸、菜脯、酸菜、蒜香酥片都擺進醋飯裡，打造壽司版的「大腸包小腸」；在全台造成轟動的茶碗蒸則推出嗆辣版，結合麻婆豆腐變成「麻婆婆炊蛋」；還有復刻烤鴨捲餅的「起士鴨鴨手卷」，「海海貢丸湯」、「葫蘆裡沒有糖糖」。12月9日起第二波再推出「腐乳愛香腸」、「應該像臭豆腐」2款懷舊餐點都能帶著走。
MAGiC TOUCH則以台菜壽司來辦桌，「燻鮭虎咬豬」、「蒜蓉燒赤蝦」、「鰻魚香米糕」、「旺來蝦球卷」通通端上桌，還有流水席必吃的「花好月圓冰」則結合冰淇淋，讓不少女性眼睛一亮。
各店還推出專屬會員優惠，12月31日前，到店不限金額消費，贈送QQ珍奶、海海貢丸湯、蒜蓉燒赤蝦等嚐鮮優惠券；消費滿額還可參加抽獎，最大獎有「鳴日號-歡螢來到花東.私房美食饗宴雙人行」。
而今年爭鮮回歸舉辦、響應熱烈的「2023年極限大胃王」，來到最終戰，只剩明天11月21日、11月28日在台大店舉辦，一般民眾都可於現場報名，吃15盤就打8折、超過100盤直接下殺5折優惠，挑戰完食「壽司盤堆疊超過身高」還能「整單免費」。
另外，藏壽司則開出新北市最大、新店第一間「新店威秀裕隆店」，插旗新店裕隆城、延續聯名「卡娜赫拉的小動物」扭蛋，即日起推出超萌束口袋、湯吞杯兩波滿額贈；並自11月24日起推出限時7天的「大啖蟹鮭祭」，開吃特盛紅蟹握壽司、炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚、軟殼蟹天婦羅海苔卷、特盛醃漬赤蝦、韓式明太魚腸軍艦等好料。