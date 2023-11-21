夫妻都是O型血「生出A型女兒」！男認妻出軌離婚 7年後結局逆轉
兩個血型O型的人不可能能生出A型的女兒！高雄一名男子和陸籍妻子在1997年結婚，而兩人的血型都是O型血，沒想到卻生出一個A型血的女兒，男子懷疑是老婆外遇，兩人爭執不休，最後以離婚收場，沒想到隨後經過DNA檢定之後，才發現是醫院搞烏龍，讓男子怒提告求償，不過最終男子敗訴收場。
記者張嘉哲/綜合報導
根據判決書內容，一名高雄男子和陸籍妻子在1997年結婚，婚後一共生下3名子女，最小的女兒在2008年4月出生，不過當時候醫院驗出小女兒的血型是A型，但由於他跟老婆都是O型，所以根本不可能生下A型的兒女，因此懷疑是老婆在外有老王，導致婚姻不美滿，雙方在2014年調解離婚。
事後，男子為了確認小女兒是否是自己親生，又跑去當初的婦產科醫院驗DNA，結果確定女兒是A型，還是認定妻子外遇，於是向法院聲請確認子女關係不存在；但在法院接受審理後，男子再度DNA鑑定，卻發現小女兒的血型變回O型，證明是自己親生。
院方也在庭上解釋，男子女兒第1次檢驗確實為A型，但複驗後是O型，當場就有告知驗錯，只是因為當年是紙本的病歷系統，後來轉換電子檔案時，沒修改到才發生這樣的烏龍。男子指控醫院疏失，表示如果女兒遇到重大事故「輸錯血恐怕會致命」，堅持求償確認親子關係訴訟費、親子鑑定費用和精神撫慰金共50萬元。
但法院認為，男子在2014年就跟妻子離婚，一直過了7年之後才聲請親子訴訟，更在這段期間沒有盡到撫養的責任，因此判定男子敗訴，案經上訴二審，法院發現醫院在得知血型誤植後，立刻通知更正，自然也不會有「輸錯血」的說法，最終男子仍敗訴，全案定讞。