桃園房市熱違規廣告猖獗　市府三管齊下加強取締

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陳世偉表示，環保稽查人員只要發現張貼的違規小廣告，就可以依照廣告上面的電話依電信法予以停話，任意張貼小廣告行為也依違反廢棄物清理法告發，如果張貼的小廣告經查證是不動產經紀業的銷售專員所銷售，只要廣告物沒有註明經紀業者名稱，環保局就會依違反不動產經紀業管理條例，移請地政局依法裁罰，最高可裁罰30萬元罰款，罰鍰額度是廢清法的10倍之多，呼籲房地產經紀業者應擇合法管道刊登廣告，同時改變宣傳、廣告的思維，切勿便宜行事，以免受罰。
環境清潔稽查大隊長林立昌說，自104年起開始推動「撕小廣告換好禮」活動，鼓勵市民朋友一起撕除小廣告，112年至今市民一共協助撕除約62萬2,310張廣告物，兌換了15萬5,500元的市民卡加值金或禮券，每撕除200張A4廣告紙就可兌換50元的市民卡加值金或同值禮卷，還可參加抽獎，同時也希望房仲業者透過市府公設廣告欄、羅馬旗刊登廣告，不要任意張貼廣告物，以維市容景觀。
林立昌強調，倘經查獲違規張貼廣告物，將依廢棄物清理法第27條第10款規定裁處1,200至6,000元罰鍰，另經查證廣告單刊載電話號碼屬廣告行為，再依違反電信法第8條第3項規定予以停話，今年起凡不動產經紀業刊登廣告未註明經紀業名稱，將依不動產經紀業管理條例第21條規定處6萬~30萬元罰鍰，再次提醒業者應依法刊登廣告，切勿以身試法，以免得不償失。