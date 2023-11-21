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宛如宮鬥！OpenAI「人事地震」一次看懂　執行長遭開除爆連環效應

▲OpenAI近日經歷一場巨大的人事變動，執行長阿特曼與總裁布羅克曼同時決定離開，兩人去向讓AI業界近期倍受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI近日經歷一場巨大的人事變動，執行長阿特曼與總裁布羅克曼同時決定離開，兩人去向讓AI業界近期倍受關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商「OpenAI」近日經歷一場巨大的人事變動，首先是共同創辦人兼執行長「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）17日突然被解除職務，共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即也跟著宣布離職，此事引發OpenAI員工強烈不滿，連署要求董事辭職以示負責，否則就要跳槽微軟（Microsoft）。OpenAI雖然曾邀請兩人回鍋，但最終還是談判失敗，甚至阿特曼、布羅克曼一度傳出投靠微軟，兩人去向讓AI業界近期倍受關注，這場宛如「宮鬥劇」的人事動盪對未來AI發展更是息息相關，《NOWnews今日新聞》就整理出事情經過懶人包，帶領讀者一次看懂！   

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OpenAI執行長阿特曼無預警被離職！總裁布羅克曼宣布一起走人 
OpenAI在11月17日突然無預警爆出解除阿特曼的執行長職務，此事經由董事會審議後進行，理由是「阿特曼與董事會溝通始終不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力」，緊接著總裁布羅克曼也在社群平台同時宣布辭職。執行長一職先是由技術長穆拉提（Mira Murati）暫代，之後改為直播平台Twitch前執行長席爾（Emmett Shear）接手。 

外傳事件爆發起因，是董事會成員之一、共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）和阿特曼發生爭執，蘇茨克維越來越擔心OpenAI隨著高速發展帶來的種種風險，阿特曼卻不夠重視潛在的危害。 

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）成為第一個獲得印尼「黃金簽證（Golden Visa）」的人。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI在11月17日突然無預警爆出解除阿特曼的執行長職務，外傳事件爆發起因是與首席科學家蘇茨克維發生爭執。（圖／美聯社／達志影像）
OpenAI人事動盪太臨時！員工不滿連署要董事會辭職 
OpenAI的人事動盪太過突然，就連主要投資人先前也都完全不知情，投資OpenAI超過100億美元的微軟，甚至直到OpenAI公開相關聲明稿前一刻才知曉，應對突如其來的變化根本措手不及，也有部分投資人正在與法律顧問研究，後續能採取什麼針對OpenAI董事會、維護自己權益的行動 

這也連帶引起諸多OpenAI員工不滿，超過700多位OpenAI員工連署一份公開信，要求董事會辭職負責，否則就要辭職跳槽去微軟。公開信中還寫到，阿特曼被解職證明了董事會已經沒有能力繼續監督OpenAI，並危及了OpenAI完成公司的使命和工作。 

▲OpenAI高層人事地震，引來許多科技巨擘關注。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI高層人事地震，引起公司員工極度不滿，超過500多位OpenAI員工連署一份公開信，要求董事會辭職負責，否則就要辭職跳槽去微軟。（圖／美聯社／達志影像）
想找阿特曼、布羅克曼回鍋！蘇茨克維示軟試圖挽回 
臨時CEO穆拉蒂（Mira Murati）曾計劃重新找回阿特曼與布羅克曼，但是OpenAI內部似乎面臨嚴重分歧，最終僵局無解。最戲劇化的是，最初和阿特曼發生爭執的蘇茨克維發文表示，自己對於參與董事會解職阿特曼的決定感到後悔，並強調自己的本意並非傷害公司，還說願意付出一切努力來讓公司重新團結起來。 

▲OpenAI共同創辦人及總裁布羅克曼（中間者）宣布辭職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI總裁布羅克曼（中）與阿特曼同時宣布辭職，帶給OpenAI及業界更加劇烈的衝擊。（圖／美聯社／達志影像）
OpenAI後悔也來不及！阿特曼、布羅克曼傳出投靠微軟 
然而此時微軟向阿特曼與布羅克曼伸出橄欖枝，兩人也傳出決定轉戰微軟，替整個科技鉅頭之間的AI開發競爭生態系投下震撼彈。經歷一連串風波，雖然微軟尚未證實阿特曼、布羅克曼的最終去向，但微軟執行長納德拉（Satya Nadella）強調，微軟與OpenAI的合作夥伴關係沒有改變，未來將繼續與席爾等新的OpenAI領導團隊合作。 

▲OpenAI前執行長阿特曼，與微軟執行長納德拉同框之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI前執行長阿特曼（左）曾與微軟執行長（右）同框，但納德拉尚未證實阿特曼是否已經投靠微軟。（圖／美聯社／達志影像）

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