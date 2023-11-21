宛如宮鬥！OpenAI「人事地震」一次看懂　執行長遭開除爆連環效應

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OpenAI在11月17日突然無預警爆出解除阿特曼的執行長職務，此事經由董事會審議後進行，理由是「阿特曼與董事會溝通始終不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力」，緊接著總裁布羅克曼也在社群平台同時宣布辭職。執行長一職先是由技術長穆拉提（Mira Murati）暫代，之後改為直播平台Twitch前執行長席爾（Emmett Shear）接手。
外傳事件爆發起因，是董事會成員之一、共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）和阿特曼發生爭執，蘇茨克維越來越擔心OpenAI隨著高速發展帶來的種種風險，阿特曼卻不夠重視潛在的危害。
OpenAI人事動盪太臨時！員工不滿連署要董事會辭職
OpenAI的人事動盪太過突然，就連主要投資人先前也都完全不知情，投資OpenAI超過100億美元的微軟，甚至直到OpenAI公開相關聲明稿前一刻才知曉，應對突如其來的變化根本措手不及，也有部分投資人正在與法律顧問研究，後續能採取什麼針對OpenAI董事會、維護自己權益的行動
這也連帶引起諸多OpenAI員工不滿，超過700多位OpenAI員工連署一份公開信，要求董事會辭職負責，否則就要辭職跳槽去微軟。公開信中還寫到，阿特曼被解職證明了董事會已經沒有能力繼續監督OpenAI，並危及了OpenAI完成公司的使命和工作。
想找阿特曼、布羅克曼回鍋！蘇茨克維示軟試圖挽回
臨時CEO穆拉蒂（Mira Murati）曾計劃重新找回阿特曼與布羅克曼，但是OpenAI內部似乎面臨嚴重分歧，最終僵局無解。最戲劇化的是，最初和阿特曼發生爭執的蘇茨克維發文表示，自己對於參與董事會解職阿特曼的決定感到後悔，並強調自己的本意並非傷害公司，還說願意付出一切努力來讓公司重新團結起來。
OpenAI後悔也來不及！阿特曼、布羅克曼傳出投靠微軟
然而此時微軟向阿特曼與布羅克曼伸出橄欖枝，兩人也傳出決定轉戰微軟，替整個科技鉅頭之間的AI開發競爭生態系投下震撼彈。經歷一連串風波，雖然微軟尚未證實阿特曼、布羅克曼的最終去向，但微軟執行長納德拉（Satya Nadella）強調，微軟與OpenAI的合作夥伴關係沒有改變，未來將繼續與席爾等新的OpenAI領導團隊合作。