好市多金條優惠來了！黑五「第4天優惠」曝光：999純金、筆電特價

好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品提早曝光，包括黑鑽卡限定優惠:「LG 16公升抑菌雙變頻除濕機」，普通會員有TCL 75吋液晶顯示器現省1萬600元，999.9金條現折9000元，還有筆記型電腦、24吋行李箱也特價。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）▲好市多「黑色購物週」11月26日前盛大舉辦，第四天（22日）部分優惠商品曝光。（圖／好市多官網）2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，11月20日起至11月26日限時7天登場，首日民生必需品優惠包、生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包、第三天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！黑色購物節限3天！量販優惠拚好市多黑五：衛生紙買1送1、家電6折黑色購物節咖啡優惠！7-11今起「買2送2」寄杯 美式半價喝到年底好市多黑五第3天優惠！Apple筆電「3萬元有找」 星巴克咖啡8折2023好市多黑五第3天優惠！咖啡機折5700元 電鬍刀、工學椅特價