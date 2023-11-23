UNIQLO低溫換季搶特價！保暖外套390元起、全球熱賣半月包再降100
今晚變天、週末低溫下探14度！換季靠UNIQLO保暖外套特價搶便宜，外套類下殺「低至390元起」，平替版Barbour皇室夾克「秒省300元」；連全球熱賣的超值390元半月包都「再降100元」。而GU也將於11月24日推出感謝祭優惠，針織開襟外套降價790起、寬版外套期間限定只要990元。
記者蕭涵云/綜合報導
最近氣溫變化大，一秒換季讓許多民眾都感到措手不及，這週雖然白天大太陽、但早晚溫差大，還是讓人急得找外套穿，「保暖、防風、好攜帶」等重點，更是普遍民眾認為必須具備的基本需求。
UNIQLO現在正值「換季應援SALE」期間，不少當季實穿的日常必備單品都在特價中，包括換季保暖外套、火紅聯名系列都有優惠，甚至被網友認證必買的襪子、內褲等定期替換消耗品，也有划算價格值得囤貨；連全球熱賣的半月包「弧形迷你肩背包」也都從超值390元、再降100元「只要290元」就能入手！
目前UNIQLO外套類下殺「低至390元起」，而且選擇款式眾多；從工裝外套、飛行外套、寬版襯衫式外套，都是「直接砍300元」的好選擇。號稱平替版Barbour皇室夾克的「工裝短版布勞森外套」也秒省300元，機能性十足的防潑水多口袋連帽外套則一次「大降500元」，折扣幅度很有感。
而今年受到注目的UNIQLO：C系列的「女裝 PUFFTECH 輕暖科技布勞森外套」將自11月27日起全台上市；UNIQLO與東麗公司以蓄熱科技開發的全新「PUFFTECH輕暖科技系列」，主打保暖、好穿、好洗又快乾，被視為今年冬天的禦寒保暖神衣。《NOWnews今日新聞》還幫大家詢問官方，UNIQLO證實一年最便宜的「感謝祭」將緊接著12月1日就開跑。
同樣來自日本的GU也將於11月24日推出感謝祭優惠，針織開襟外套降價790起、寬版外套期間限定也只要990元，連續14天秋冬單品下殺最低150元起，首三日11月24日至11月26日，攜手人氣插畫家「消極男子」，打造消費滿額禮限量「披肩懶人毯」及「2024年曆海報」網路商店禮；消費不限金額，還有機會抽中「老爺酒店集團聯合住宿券」乙張。