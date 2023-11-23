大蛇丸遭嫌「身材太胖拒看」！新片爆甩15公斤 對比照網友力挺
YouTuber大蛇丸原本在團體「狠愛演」也是成員之一，後來團體解散後自立門戶，帶領觀眾品嚐許多美食以及觀光景點獲得不少人喜愛。不過由於拍攝題材的緣故，這也讓大蛇丸的身材一去不復返，也被網友嫌棄「吃太胖應該減肥，不然不看了」，認為其他同樣類型的YouTuber都有照顧自己身材，希望大蛇丸也可以改進。為此，他也曾經承諾會做出改變，近日不少粉絲發現大蛇丸真的變瘦，老粉表示「真的很明顯！他在其他影片說已經瘦15公斤了！」
記者張嘉哲/綜合報導
今年8月之時，有網友在「Dcard」貼文討論，表示過去大蛇丸單飛之後流量非常頂，都是有幾百萬的點閱率，但近年看下來，點閱率連50萬都不到，當時不少人也替蛇丸的身體健康感到擔憂，認為他這樣吃下去不是辦法，也有人比較毒舌直接說「影片題材沒創新，粉絲叫他減肥都不動，吃太胖就不看了」、「吃太多太不健康了，頻道應該轉型，他也要為自己後續健康著想」。
然而大蛇丸在22日上傳的最新影片當中，雖然題材還是吃播類型，但是卻有眼尖網友發現他明顯看起來瘦了不少，指出「雖然現在看起來還是肥胖狀態，至少已經踏出一步」，不少老粉絲也紛紛回應「蛇丸在別的影片說已經瘦15公斤了！繼續加油」、「臉真的變瘦超多的，繼續加油，未來一定是大帥哥」、「繼續支持下去！蛇丸加油」。
從22日上最新影片當中，可以明顯看到蛇丸的臉真的變小不少，對比四個月前吃肯德基的影片來看，不僅臉變小、身軀也有變小，不少觀眾都留言希望蛇丸能夠繼續努力堅持下去，「畢竟要有健康的身體才能繼續走下去」。
事實上，大蛇丸也不是沒有瘦過，是屬於後天才吃胖，過去他在臉書上也貼出幾年前的激瘦嫩照，身形也相當消瘦，當時他還開玩笑說「是時候給你們看看我以前最壞的樣子！」如今跨出減肥的第一步，如果堅持下去，回到「最壞的樣子」指日可待喔！