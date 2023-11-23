10年之後必後悔！新家裝潢「最雷物件」是它　苦主認了：自找麻煩

房價貴爆！他喊「8年級買不起房」　官方數據打臉：1關鍵買房不難

▲房價高漲，8年起買不起房嗎？據聯徵中心最新統計，去年12月35歲以下買房人口有21萬9066人。8年級有房族曝1關鍵，買房不難。（示意圖／台灣房屋提供）
▲房價高漲，8年起買不起房嗎？據聯徵中心最新統計，去年12月35歲以下買房人口有21萬9066人。8年級有房族曝1關鍵，買房不難。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣房價居高不下，台北市住宅大樓房價中位數已破3178萬元，不少年輕人乾脆「躺平」放棄買房。一名網友直言，全台房價已失控，「現在出社會的8年級有夠慘」，好奇問說：「真的有8年級買房？」貼文引發討論，調出不少8年級有房族，曝1關鍵買房不難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發問「真的有8年級買房？」貼文曝光後引起討論，釣出不少買房的8年級生分享，「我身邊的都買了欸」、「8字頭，上上周剛交屋，身邊蠻多同8年級同事都有買的」、「83年次2020買800萬的，今年賣掉買2600萬的，給你參考」、「我啊，買900W，靠爸媽加上岳父岳母贊助」、「真的都是後援幫忙的」。

▲32歲的美食YouTuber千千北漂10多年後，今年終於在台北買房子。（圖／YouTube千千進食中）
▲32歲的美食YouTuber千千北漂10多年後，今年終於在台北買房子。（圖／YouTube千千進食中）
8年級生年齡為23歲至32歲，而聯徵中心公布的「房貸統計」以5歲為一級距，其公布最新、去年12月房貸統計分析，20到25歲有1萬6026人、25到30歲有6萬8275人、30到35歲則有13萬4765人，累計35歲以下買房人口有21萬9066人。

此外，根據聯徵中心第三季的統計，國人購屋房價與房貸金額再創新高，平均購置總價約1340萬元，平均房貸金額達964萬元，逐漸往千萬元靠近，且第三季的樣本數量則是近6季的新高，反映市場買氣回籠；此外，與10年前相比，不僅房子面積縮水，還得多貸款近260萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從國人新購置房屋貸款統計來看，房價似乎還是呈現高檔不墜，且第三季的購屋貸款又創下新高，對比第三季的買賣移轉棟數也開始轉為年增，市場交易狀況穩定，且房貸的樣本數也寫下六季新高，可能與新青安政策穩住剛性買盤有關係。
 

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

樂天女孩筠熹5萬買房！選「桃園鬼城」預售屋　半年轉手可賺50萬

YouTuber六指淵買進北市蛋黃區　26歲擁2千萬房！光裝潢就砸400萬

YouTuber千千北漂10年「終在台北買房」　超大咖乾爹贊助百萬家電

年輕人別亂花錢！「5年買房」算式曝　他揭高學歷迷思：1觀點要改

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞