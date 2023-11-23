房價貴爆！他喊「8年級買不起房」　官方數據打臉：1關鍵買房不難

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8年級生年齡為23歲至32歲，而聯徵中心公布的「房貸統計」以5歲為一級距，其公布最新、去年12月房貸統計分析，20到25歲有1萬6026人、25到30歲有6萬8275人、30到35歲則有13萬4765人，累計35歲以下買房人口有21萬9066人。
此外，根據聯徵中心第三季的統計，國人購屋房價與房貸金額再創新高，平均購置總價約1340萬元，平均房貸金額達964萬元，逐漸往千萬元靠近，且第三季的樣本數量則是近6季的新高，反映市場買氣回籠；此外，與10年前相比，不僅房子面積縮水，還得多貸款近260萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從國人新購置房屋貸款統計來看，房價似乎還是呈現高檔不墜，且第三季的購屋貸款又創下新高，對比第三季的買賣移轉棟數也開始轉為年增，市場交易狀況穩定，且房貸的樣本數也寫下六季新高，可能與新青安政策穩住剛性買盤有關係。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。