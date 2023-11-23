都更危老爆大量！大安區推案逾600億元奪冠　指標案單價上看300萬

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大安老屋重建推案量 超過600億元
北台灣仍以台北市的老屋重建推案量最大，今年截至11月15日，老屋重建推案量1476.7億元，雖較去年全年還少81.38億元，不過等到今年12月新案正式進場，台北市老屋重建推案量就會超過去年水準。當中大安區因迎來都更、危老大案，老屋重建推案量已逾600億元，居北台灣各行政區之冠。
大安區指標建案「Diamond Towers台北之星」，正式對外宣布每坪開價約在230-290萬元，但市場預測頂樓戶，應該有機會突破每坪300萬元行情，超越「One Park Taipei信義聯勤」最高價每坪299萬元，成為全台灣第一豪宅王。
北台灣老屋重建推案量第二名為新北市，老屋重建推案量約700.2億元，已較去年全年增加116.6億元，年增約20％，老屋重建推案量較大的行政區為三重及板橋，推案量都超過百億元。今年新竹市則以148.5億元的推案量，超車桃園市，成為北台灣老屋重建推案量第三名，建案主要位在東區、北區。至於新竹縣，在危老重建推動下，今年老屋重建推案量順利破蛋，來到44.6億元，且除了竹北，在湖口、新豐、新埔、芎林也都有危老案推出。
老屋重建案量占比 竹市大成長
進一步觀察各縣市老屋重建推案量占比，今年截至11月15日，台北市因整體推案量被商辦案推高，老屋重建推案量占比約48.2％，較去年全年下滑6.18個百分點。至於新北市，今年老屋重建推案量占比來到20.01％，較去年增加7.47個百分點。占比上升最多的則是新竹市，今年老屋重建推案量占比達34.72％，比去年全年增加24.1個百分點。
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