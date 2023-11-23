小琉球海灘長髮妹狂摸龜！還自拍擋海龜路 下秒「30萬飛了」崩潰
小琉球不僅是一座珊瑚礁島嶼，同時也是綠蠵龜的棲息地，每年都有許多遊客到觀光，想下海一窺海龜自在的泳姿。不過，海龜屬於保育類野生動物，若觸摸恐犯下《野生動物保育法》，違者最高處以30萬元罰金。沒想到近日就有一名長髮女子，在海灘上一邊自拍，一邊彎腰狂摸海龜，甚至試圖阻擋海龜回到海裡，誇張行徑全被錄下，海巡署也循線找到女遊客，對方一臉錯愕表示不知違法，但仍被依違反《野生動物保育法》函送屏東地檢署偵辦。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友21日在臉書社團「爆料公社二社」中貼出影片，只見畫面中一名長髮女性在小琉球美人洞的沙灘上，竟彎腰伸手觸摸海龜，並拿著手機自拍，一旁有遊客見狀，大聲制止「不能摸！」但女子貌似沒聽見，還繞到海龜前方，試圖擋住海龜游回海裡，一切全被原PO錄下，並向海巡署舉報。
海巡署事後循線找到女遊客，對方一臉錯愕表示不知違法，但仍被依違反《野生動物保育法》函送屏東地檢署偵辦。影片曝光後，網友們也紛紛搖頭直言，「傻孩子，摸一下30萬」、「恭喜30萬罰款～等等又要爆哭！上新聞說我不知道摸海龜這麼貴」、「準備為她的無知付出代價」、「國庫感謝妳」。
依照《野生動物保育法》第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬元以下罰金。海洋保育署也呼籲，「賞龜5不原則」為不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害，並記得減少使用塑膠製品，隨手帶走身邊垃圾，守護自然生態。
另外，如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，請提供相關照片及影片向地方政府主管單位、海保署或撥打海巡署「118」專線進行檢舉，共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。