發生交通事故牢牢記住這５項義務　儘速標繪移置車輛

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同時，高雄市交通警察大隊提醒民眾，依照道路交通事故處理辦法第三條，發生事故之當事人主要有以下五大原則(義務)：
(1) 應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施。
(2) 有受傷者，應迅予救護，並儘速通知消防機關。
(3) 發生火災者，應迅予撲救，防止災情擴大，並儘速通知消防機關。
(4) 不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據。但無人傷亡且車輛尚能行駛，或有人受傷且當事人均同意移置車輛時，應先標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置不妨礙交通之處所。
(5) 通知警察機關，並配合必要之調查。但無人受傷或死亡且當事人當場自行和解者，不在此限。
若當事人未盡以上義務並離開現場，視肇事致死傷程度，可依【道路交通管理處罰條例第62條】及【刑法第185條之4】規定，處最高新臺幣9000元以下罰鍰、吊銷駕照及處7年以下有期徒刑。
警方在此呼籲，現在科技進步，民眾多有設置行車紀錄器，手機也多具備照相功能，員警只要透過調閱監視器、行車紀錄器，並參酌雙方談話記錄和現場照片，即能測繪現場圖並初步分析研判肇事原因。此外，當事人提供的照片也是車輛行車事故鑑定委員會重要參考跡證之一，所以民眾應牢牢記住【人沒事、車能動、快拍照、速移車】，採取最有效率又最安全的現場處置作為。
民眾遇交通事故，只要謹記上述五義務，並於無人傷亡事故儘速標繪移置車輛，即可避免因現場處理不當衍生之行政及刑事責任，更重要的是，即便只有輕微車損，只要沒有當場和解之案件，務必通知警察機關到場處理，切勿逕自離開現場，反被追究肇事逃逸之責任，得不償失。