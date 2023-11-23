花椰菜發紫不是壞事！農業達人認證「更好吃」 冬天限定原理揭曉
花椰菜、青花菜的產季又到了！市場上也能逐漸開始看見它們的身影，不過近期就有日本農業專家發文提醒，如果看到貨架上花椰菜「發紫」，不需要刻意避開它們，因為這些個體反而會更好吃，同時也揭露造成這種現象的「冬天限定」原理。
記者潘毅／綜合報導
青花菜的產季為10月中旬至4月中旬，花椰菜產季為11月至4月，不過它們可收成時，也恰巧會遇到冬天來臨，而比台灣更北邊的日本，氣溫也會更低，因此在賣場的貨架上，常常會出現因為「受寒而發紫」的青花菜。
對此現象，日本農業達人@tetsublogorg也在推特上發文呼籲「如果在超市看到花球發紫的青花菜的話，請不要刻意避免選購它們，因為這紫色是其受寒的標誌，而青花菜在寒冷的天氣下，會因為內部多酚而發紫，但於此同時它的味道也會更加甜美、好吃，下次看到就用力的把它們放進菜籃裡吧」，該貼文也獲得粉專「日本省錢小站」轉發，不少台灣婆婆媽媽們也驚呼長知識，因為過去看到發紫的青花菜，都會以為是「冰壞掉了」。
除了凍傷綠花椰菜會發紫之外，其實世界上也存有「紫花椰菜」這個品種，它原產於歐洲地中海沿岸一帶，而我國行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所，在民國68年就從英國引進25個優良紫花椰菜品種，歷經多年馴化，終於在民國101年7月20日培養出花椰菜新品種「台農1號」，其特徵就是花球呈現完全深紫色，吃起來也相當營養健康。