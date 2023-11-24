感恩節吃烤雞！好市多、全聯「烤全雞免200元」　賣場炸全雞300元

好市多黑五第5天！嫩肩牛肉折100元「限今天」　筆電9300元入手

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」登場，第五天（24日）賣場優惠必買來了！（圖／記者鍾怡婷攝）
好市多年度最狂盛事「黑色購物週」登場，第五天（24日）賣場優惠必買來了！（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，第五天（24日）賣場優惠必買來了，包括Dyson手提無線吸塵器現折近千元，只要8539元入手，HP15吋筆電免9300元入手，還有美國頂級嫩肩里肌真空包，每公斤特價459元，優惠僅限今天！

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【生活用品】

◾24K黃金男士玉米鍊，約45公克，原價109499元、特價103999元

◾CHAMPION LDS POLO PULLOVER女長袖POLO衫，原價669元、特價499元

◾CALVIN KLEIN T-SHIRT BRA女舒適軟鋼圈內衣兩入組，原價849元、特價619元

◾TOMMY HILFIGER MENS JACKET男飛行外套，原價1959元、特價1559元

【3C家電】

◾戴森dyson 手提無線吸塵器 V8，原價9489、特價8539元

◾HP15吋筆記型電腦N6000／4G／256G／UHD，原價12699元、特價9299元

◾PANASONIC 65”4K MONITOR 65吋4K顯示器，原價29999元、特價23799元

◾TCL 75”4K QLED MONITOR 75吋4K QLED顯示器，原價43199元、特價32599元

◾ARM&HAMMER強效濃縮洗衣精，原價589元、特價454元

◾Samsonite Carbon Elite 2.0 22吋 + 27吋 + 31吋 行李箱三入組，原價8399元、特價6399元

【生鮮美食】

◾美國頂級嫩肩里肌真空包，原價559元／公斤、特價459元／公斤（限11月24日特價）

◾韓式燒烤牛肉，原價499元／公斤、特價389元／公斤

◾牛肉泡菜豆腐煲，原價339元、特價304元

2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，11月20日起至11月26日限時7天登場，首日民生必需品優惠包生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包第三天特價商品優惠包第四天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！
 

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