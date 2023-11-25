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不是錦新大樓！台北最夯凶宅房價漲破40%　單價飆78萬仍爆搶購潮

▲台北中山區「林森觀光大廈」多年前曾發生「燒肉粽事件」，去年共有28筆交易紀錄，是台北交易最熱門的凶宅，最新7月出現一筆單價78萬元交易，漲幅破40%。（圖／翻攝Google地圖）
▲台北中山區「林森觀光大廈」多年前曾發生「燒肉粽事件」，去年共有28筆交易紀錄，是台北交易最熱門的凶宅，最新7月出現一筆單價78萬元交易，漲幅破40%。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

台北第一凶宅「錦新大樓」11月至今已發生4起墜樓事件，儘管大樓凶名在外，但低總價加上破5%的高投報仍讓不少投資客趨之若鶩。不過，事實上台北交易最熱門的「凶宅」大樓不是錦新大樓，而是同在中山區的「林森觀光大廈」，最出名的是多年前曾發生「燒肉粽事件」，去年共有28筆交易，是台北最熱門凶宅，小套房總價低於450萬元，不過今年7月出現一筆單價78萬元交易，漲幅破40%，前屋主持有2個月帳面賺進170萬元。

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「林森觀光大廈」位在新生北路高架橋下，屋齡43年、樓高12層，共有349戶，房型多為小套房。據《樂居》網數據，林森觀光大廈（林森觀光大樓）近年成交均價為59.83萬元1坪，而其所在的林森北路生活圈近年成交價則為71.1萬元1坪。

記者實際上內政部實價登錄網站查詢，今年林森觀光大廈已接露的交易已有17件，7月一筆6樓7坪套房成交單價高達78萬元，比附近商圈成交均價還高出不少，且該戶前屋主今年5月才以420萬元買下，7月就以590萬元賣掉，帳面至少賺進170萬元。

▲林森觀光大廈近期已出現7字頭交易，7月此筆交易單價更高達78萬元，前屋主帳面賺進170萬元。（圖／翻攝實價登錄網站）
▲林森觀光大廈近期已出現7字頭交易，7月此筆交易單價更高達78萬元，前屋主帳面賺進170萬元。（圖／翻攝實價登錄網站）
據北市地政局資料顯示，去年北市實價揭露數量最多的千萬元內社區，前三名都在中山區，包括「林森觀光大廈」揭露28件，平均單價每坪57.6萬元，「春暉大樓」揭露23件平均每坪52.4萬元，「和益金銀大樓」揭露17件平均每坪45.44萬元。

▲台北市2022年總價千萬內熱門成交社區。（圖／信義房屋提供）
▲台北市2022年總價千萬內熱門成交社區。（圖／信義房屋提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區一直是套房交易量最大的區域，主要區域內因為靠近市中心，早年就有許多套房社區，加上低單價與低總價特性，吸引資金有限與收租型的客戶買進，不過中山區部分區域夜生活較多，相對起來居住不像一般住宅區單純，若是戶數眾多又管理欠佳的狀況下，難免會出現比較複雜的狀況。

曾敬德表示，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。

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