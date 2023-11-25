不是錦新大樓！台北最夯凶宅房價漲破40%　單價飆78萬仍爆搶購潮

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記者實際上內政部實價登錄網站查詢，今年林森觀光大廈已接露的交易已有17件，7月一筆6樓7坪套房成交單價高達78萬元，比附近商圈成交均價還高出不少，且該戶前屋主今年5月才以420萬元買下，7月就以590萬元賣掉，帳面至少賺進170萬元。
據北市地政局資料顯示，去年北市實價揭露數量最多的千萬元內社區，前三名都在中山區，包括「林森觀光大廈」揭露28件，平均單價每坪57.6萬元，「春暉大樓」揭露23件平均每坪52.4萬元，「和益金銀大樓」揭露17件平均每坪45.44萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區一直是套房交易量最大的區域，主要區域內因為靠近市中心，早年就有許多套房社區，加上低單價與低總價特性，吸引資金有限與收租型的客戶買進，不過中山區部分區域夜生活較多，相對起來居住不像一般住宅區單純，若是戶數眾多又管理欠佳的狀況下，難免會出現比較複雜的狀況。
曾敬德表示，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。
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