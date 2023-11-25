如何買房／台北第1凶宅錦新大樓買氣夯　凶宅投資攻略：1招免註記

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至於錦新大樓租金投報表現，先前記者以591租屋網上12坪2房月租2萬元，對應今年3月實價同坪數成交價465萬元，推估租金投報約5.1%。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，北市一般物件投報2.5%就很不錯了，錦新大樓投報多了1倍「超好的」，但他也不諱言錦新大樓買氣夯原因，5字總結就是「便宜治百病」。
何世昌指出，一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但近年卻有不少凶宅因地段好，不但沒跌價還漲價，讓人感嘆「房價比鬼還凶」。
第一線房仲員分享，過去凶宅買方清一色是投資客，但近年房價暴起，愈來愈多「比怕鬼更怕窮」的自住客也開始探詢，低於行情價的凶宅超搶少，精準投資客往往沒看房就出手掃凶宅，先前詐團虐死3人的青埔凶宅就是一例。
他分享投資客炒凶宅不能說的3秘技，「先出租再轉售」、「蛋黃區凶宅申請危改改建」、「網路先曝光炒話題」。若凶宅位處精華地段且土地持分較高，就很有機會申請危老改建或與建商合建，新建房屋就沒有凶宅問題，但資金需求高，適合頂級投資客。
全球居不動產情報室總監陳炳辰提醒，凶宅物件會影響貸款，多數得全額現金交易，但若地段絕佳的物件，建議可先租再尋求轉手機會。他指出，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅，不過這招只適用不太出名的凶宅，像「青埔寨」、「錦新大樓」等知名物件，就算沒註記大家也都知道。
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