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如何買房／台北第1凶宅錦新大樓買氣夯　凶宅投資攻略：1招免註記

▲「凶」名外露的錦新大樓今年至今已有20比實價交易紀錄，單價站上5字頭。（圖／Google Map@聞林倡）
▲「凶」名外露的錦新大樓今年至今已有20比實價交易紀錄，單價站上5字頭。（圖／Google Map@聞林倡）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周六推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。有「台北第一凶宅」之稱的錦新大樓11月還沒結束就已發生4起墜樓事故，且死者都不是住戶引發熱議。記者觀察錦新大樓不但最新房價站上5字頭，漲破50%，且今年至今實價揭露已有20筆交易，有超越去年最熱門凶宅「林森觀光大廈」之勢，本次來聊凶宅投資攻略，專家教1招凶宅免註記。

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實價揭露，上月錦新大樓9樓戶出現一筆成交單價53.8萬元紀錄，原屋主在去年10月以250萬元買下該戶不到7坪大的小套房，時隔1年再以375萬元賣出，帳面獲利125萬元，房價漲幅50%，相當驚人。

▲錦新大樓9樓戶10月出現成交單價53.8萬元紀錄，原屋主帳面獲利125萬元，房價漲幅50%。（圖／翻攝實價登錄網站）
▲錦新大樓9樓戶10月出現成交單價53.8萬元紀錄，原屋主帳面獲利125萬元，房價漲幅50%。（圖／翻攝實價登錄網站）
至於錦新大樓租金投報表現，先前記者以591租屋網上12坪2房月租2萬元，對應今年3月實價同坪數成交價465萬元，推估租金投報約5.1%。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，北市一般物件投報2.5%就很不錯了，錦新大樓投報多了1倍「超好的」，但他也不諱言錦新大樓買氣夯原因，5字總結就是「便宜治百病」。

何世昌指出，一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但近年卻有不少凶宅因地段好，不但沒跌價還漲價，讓人感嘆「房價比鬼還凶」。

▲安新建經傳授3大觀察點，注意物件出租轉售頻率、談價對象與價格落差，可避開凶宅。（示意圖／NOWnews資料照）
▲安新建經傳授3大觀察點，注意物件出租轉售頻率、談價對象與價格落差，可避開凶宅。（示意圖／NOWnews資料照）
第一線房仲員分享，過去凶宅買方清一色是投資客，但近年房價暴起，愈來愈多「比怕鬼更怕窮」的自住客也開始探詢，低於行情價的凶宅超搶少，精準投資客往往沒看房就出手掃凶宅，先前詐團虐死3人的青埔凶宅就是一例。

他分享投資客炒凶宅不能說的3秘技，「先出租再轉售」、「蛋黃區凶宅申請危改改建」、「網路先曝光炒話題」。若凶宅位處精華地段且土地持分較高，就很有機會申請危老改建或與建商合建，新建房屋就沒有凶宅問題，但資金需求高，適合頂級投資客。

▲詐團虐死3人的「青埔寨」1150萬元賣出，屋主帳面小賺70萬元。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲詐團虐死3人的「青埔寨」1150萬元賣出，屋主帳面小賺70萬元。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
全球居不動產情報室總監陳炳辰提醒，凶宅物件會影響貸款，多數得全額現金交易，但若地段絕佳的物件，建議可先租再尋求轉手機會。他指出，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅，不過這招只適用不太出名的凶宅，像「青埔寨」、「錦新大樓」等知名物件，就算沒註記大家也都知道。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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