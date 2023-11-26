金馬60／楊銘威半夜冒雨衝慶功宴恭喜方志友　知道她會得獎才結婚

金馬幕後／許光漢「直男自拍」貼心行為曝　林柏宏合照1舉動暖炸

▲許光漢（右）、林柏宏雖然無緣拿影帝，但在金馬獎慶功宴上卻個別展現出「暖男」一面圈粉。（圖／NOWnews攝影中心）
▲許光漢（右）、林柏宏雖然無緣拿影帝，但在金馬獎慶功宴上卻個別展現出「暖男」一面圈粉。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／台北報導

第60屆金馬獎昨（25）日順利劃下句點，由許光漢、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》獲得最佳導演、最佳男主角、最佳劇情片等多項提名，雖然最後只抱走「最佳改編劇本」獎項，但兩人的人氣在慶功宴上發威，在媒體訪問完後瞬間變成「粉絲見面會」，藝人們為慰勞記者幫忙宣傳電影一整年，化身「人形看板」來者不拒與大家合照，雙帥更展現出不同的「貼心舉動」圈粉眾人。

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▲許光漢無緣拿影帝，卻自爆心裡爽到罵髒話；李安親臨慶功宴也透露，本來有期望影帝能開出「雙蛋黃」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲許光漢放送直男式自拍，貼心提醒記者自己很不會自拍。（圖／NOWnews攝影中心）
《NOWnews今日新聞》記者實際觀察發現，首次入圍金馬影帝的許光漢，雖然無緣抱獎回家，但在受訪時仍然笑臉迎人，還會注意桌底下的物品是否會絆倒記者；面對大批記者爭相合照的時候，許光漢大方放送陽光微笑、毫無架勢，當記者要求自拍時，他還「直男式」的貼心提醒：「可是我自拍技術會很醜喔！」想當然而是沒有人會介意的，最後記者離場時，許光漢也不忘一一對眼道別，親民個性令人難以不被這位大男孩給圈粉。

▲林柏宏貼心分座位給記者坐。（圖／記者葉政勳攝影）
▲林柏宏貼心分座位給記者坐。（圖／記者葉政勳攝影）
已經拿過一座金馬男配角的林柏宏，不僅在典禮上化身「暖男」替老友方志友提裙襬，在慶功宴狹小的包廂空間裡大合照時，他也不忘挪動屁股讓出一半位置與記者同坐！同樣化身「人形看板」的林柏宏，自拍技術比老公許光漢好一點，除了角度、光線正確之外，發現鏡頭有污漬，還拿自己的衣角幫忙擦拭，更時刻留意後方有無路人入鏡，反覆重拍直到完美為止。就像評審團主席李安所言，本來期望開出影帝「雙蛋黃」，雖然這次沒機會，但兩位台上、台下的表現都是眾人有目共睹的優秀。

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