台南牛肉湯之亂一次看懂！網紅Cheap點評遭出征　喊冤還原真相

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作家陳志東日前在臉書上發文，針對2025年台灣將開放紐西蘭鮮乳以零關稅進口事情發表看法，解析當代肉牛環境養殖問題，也憂心這個政策會對台灣酪農產生衝擊，將進而影響台南牛肉湯店。
百萬網紅Cheap看了文章後留言「牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』結果此語讓不少在地人看了相當不滿，直呼「不懂就不要亂點評」，甚至有不少牛肉湯業者、KOL都出面發文暗酸Cheap。
🟡台南市議員林依婷發聲
林依婷表示「台南牛肉湯的優勢，在於每日現宰溫體直送，店家現切現燙的新鮮，主打一個嫩、脆、甜的口感，加上各家不同配方但同樣香醇的湯頭，鮮甜爽口的感覺讓人可以一日三餐都喝牛肉湯沒問題，但是，A5和牛雖然入口即化震撼味蕾，但太油容易膩卻是最大的缺陷，就算不缺錢也很難接受一日三餐都吃A5和牛，邊際效益遞減太快會愈吃覺得愈不值」。
🟡台南市長黃偉哲回應
黃偉哲說「這幾年台南市政府除了積極應對台紐貿易協定後，對於牛肉產業可能的影響，也一直努力提升台南牛肉湯的印象質感，台南牛肉湯最大的特色，就是溫體新鮮、產地直送，精選適合入湯的部位，在毫秒之間完成一期一會的邂逅」黃偉哲說「精緻飲食是台灣近年來逐漸受矚目的課題，台南市府會積極推動產學合作，讓台灣美食之都，在世界上具備更加獨特的招牌。」
🟡Cheap出面喊冤還原真相
「我覺得真心累，還要為各種造謠抹黑出來澄清，看我的原文，我從沒說牛肉湯不好，甚至我還拍影片大力讚揚」Cheap無奈的說「那些造謠抹黑的人，看了我說的文章沒?沒有，因為他們只想攻擊廉價網紅，那篇文章是農業記者陳志東寫的，大意是說台灣牛肉湯的肉品來源，點出了台灣肉品的問題，但其實是希望台灣的產業環境更好」。
Cheap表示自己本來就是半個台南人，提到「從文章的內容上來看，再看到有人覺得牛肉湯不輸A5和牛，我才會覺得奇怪，我從沒說牛肉湯不好，我甚至今年還拍影片說台灣的牛肉湯很好喝，從根本原因來看，請問一碗120元跟一口300元的牛肉要怎麼比？」
Cheap表示「乳公牛飼養環境不好，這是一個產業結構與成本問題，記者寫出這篇文章，是希望有一天，台灣所有家禽家畜的飼養、拍賣、屠宰等過程都敢大方對外公開並歡迎拍照，敢對外公開並歡迎拍照，那就代表整個過程都已經做得夠好，而非像現在這樣總有許多神神秘秘與遮遮掩掩，希望大家能有判斷能力，我只有一張嘴，光闢謠就跑斷腿了，真心覺得累」。