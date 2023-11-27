露營燒炭取暖1死！消防局示警在家用電暖器、煮火鍋 先做1事自保
露營傳憾事！在新竹縣尖石鄉的露營區，有媽媽帶著兩名女兒前往山區露營，25日晚間，媽媽為了取暖將「焚火台」搬進帳篷內，隔（26）日下午被發現母女3人一氧化碳中毒昏迷，結果造成1死2傷悲劇，引發露營相關社群討論。同樣位處山區的露營區也叮嚀：「不要在帳篷裡面燒炭取暖！」此外，民眾在室內取暖也要多留意，消防局提醒在家中使用瓦斯爐、熱水器千萬不能緊閉所有窗戶，以免一氧化碳中毒；電暖器具使用上應該與棉被或易燃物品保持安全距離，以免發生火災。
記者周淑萍/綜合報導
昨（26）下午在新竹露營區發生憾事，民眾為了取暖，將焚火台搬進通風度不足的帳篷內使用，結果造成一氧化碳中毒，釀成1死2傷的不幸。福壽山農場再次發文提醒，「千萬不要在帳篷裡面燒炭取暖！」即便帳篷是隧道式，客廳區也不能在裡面燒炭取暖。高山露營溫差大，一定要帶足保暖用品，而耗氧性取暖方式，包含生火、燒炭、煤油爐、氣化爐等，都不要在帳篷內使用。
冷氣團接連報到，消防局呼籲，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應注意室內通風，不要緊閉所有的窗戶，以免一氧化碳中毒。使用電暖器具也要與棉被或易燃物品保持安全距離，以免發生火災。消防局表示，民眾最常發生一氧化碳中毒的原因，就是沒有保持室內空氣流通，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，忘記開啟窗戶，導致燃燒不完全產生一氧化碳，蓄積在室內而釀災。
新竹縣政府消防局提醒，使用電暖器、電熱毯或煤油暖爐，應留意下列事項：
1、使用電暖器或煤油暖爐，應與床墊、床單、棉被或衣物，保持適當距離，其上方切勿吊掛衣物。
2、使用煤油暖爐，室內環境應保持良好通風，避免因氧氣不足導致不完全燃燒。
3、電熱毯不可鋪設於乳膠床墊上，電熱毯應避免凹折、擠壓，防止毯內電線半斷線或短路。遙控器不可放在將電熱毯下方，加熱後應即關閉電源或設定定時關閉，以防意外發生。
4、久而未用的電暖器，於使用前應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否破損、電源線有無遭鼠咬破壞，或收納不慎造成被覆受損。
5、購買電暖器，應選購具經濟部標檢局商品檢驗標識的合格產品，首次使用時需特別注意有無焦臭味，若持續散發異味，應將電暖器送回原廠檢修，切勿繼續使用。